Más de 130 personas han muerto y decenas están desaparecidas en el sur de Filipinas tras el paso de la tormenta tropical Tembin, que ha causado riadas, corrimientos de tierra e inundaciones en la isla de Mindanao.El temporal afectó sobre todo anoche la zona noroccidental de esta isla, la segunda mayor del archipiélago, y se dirige ahora hacia la isla de Palawan, en el oeste del país, donde las autoridades filipinas han elevado la alerta.La provincia de Lanao del Norte es la más afectada por la tormenta con al menos 62 muertos y numerosos daños materiales que llevaron al gobierno provincial a declarar el estado de calamidad en toda la jurisdicción.La vicegobernadora provincial, Maria Cristina Atay, alertó a mediodía de que la cifra de muertos podría subir hasta 80 cuando los equipos de rescate habían recuperado cincuenta cadáveres, según recogió la televisión ABS-CBN.Las zonas más afectadas se concentran en once municipios de esta provincia, donde la subida de las aguas ha obligado a evacuar a más de 19.000 personas, que han sido realojadas en 30 centros de acogida.Otra provincia afectada es la de Zamboanga del Norte, al oeste de Lanao del Norte, donde se registraron al menos 47 muertos y quince personas más están desaparecidas, según el mismo canal.La portavoz de la Agencia Nacional para la Prevención de Desastres, Romina Marasigan, indicó que 18 de las víctimas murieron ahogadas en la localidad de Sibuco, mientras que otras 17 ocurrieron en Guatalac a causa de un corrimiento de tierras.En la misma provincia, ocho personas más murieron en Salug al ser engullidas por una riada cuando ya habían sido evacuadas e intentaban regresar a sus casas para recuperar objetos personales, según dijo Jehan Lim, de la agencia de desastres, a la radio DZMM. (EFE)