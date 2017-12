/ El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de su cuenta de Twitter que el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasarán la Navidad y el cumpleaños del pequeño Samin en unión de sus tres hijos .El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasarán la Navidad y el cumpleaños del pequeño Samin en unión de sus tres hijos.— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 23 de diciembre de 2017 Tras el anuncio del mandatario Kuczynski, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) también confirmó el anunció a través de su cuenta de Twitter. Precisó que el penal de Chorrillos autorizó el 20 de diciembre la visita mixta especial a solicitud de Nadine Heredia para el 25 de diciembre, en la que participarán sus menores hijos y familiares directos . El 27 de diciembre, el pequeño Samin cumple 10 años.#Inpe informa: Penal de Chorrillos autorizo el 20 de diciembre la visita mixta especial a solicitud de Nadine Heredia para el 25 de diciembre, en la que participarán sus menores hijos y familiares directos.— INPE (@prensa_inpe) 23 de diciembre de 2017 Ayer, a su salida del penal de Barbadillo, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex pareja presidencial informó que el INPE rechazó el pedido de sus patrocinados para pasar esta Navidad junto a sus tres hijos. Hoy, la situación del ex presidente nacionalista y de su esposa es distinta.La ex pareja presidencial es investigada por el presunto delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para la campaña presidencial de Ollanta Humala .Notas relacionadas Declaraciones de Marcelo Odebrecht ya se encuentran en Perú José Requena: "El liderazgo de Keiko Fujimori fue golpeado" [OPINIÓN] Héctor Becerril sobre mensaje de PPK: "No creo en alguien que se valió de prebendas para seguir en el cargo" Cipriani: "Escucho al antifujimorismo y parece que así no vamos a construir una democracia"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi