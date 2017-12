María López de Allen, de 82 años de edad, fue asesinada por varios sujetos para robar muebles entre otros suministros, de su posada turística "Arcoiris", ubicada en el sector La Chica, de la población de Marigüitar (estado Sucre).La víctima fue localizada la tarde del pasado miércoles 20 de diciembre en el interior del hospedaje. Su cuerpo fue levantado por la policía científica, quienes realizan las investigaciones pertinentes para dar con los autores del crimen. López dejó huérfano de madre a un joven, quien cabe destacar, labora en la organización Abogados por la Libertad. (Maduradas)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi