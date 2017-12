/ Foto/Archivo La precaria situación del país ha hecho que los venezolanos rompan todas las ilusiones de sus pequeños. A raíz del alto costo de la vida, los padres prefieren no sacar a sus retoños a pasear, ni comprar ropita nueva y mucho menos regalar niño Jesús (pues nunca antes estuvo tan costoso como ahora).Redacción Venezuela Al DíaA pesar de que cada quien hace lo que puede como puede, los niños venezolanos son las principales victimas de la precariedad. Anteriormente las preocupaciones de los pequeños era estudiar, jugar, comer y dormir bien, hoy por hoy trasciende y la situación los obliga a entender que deben pensar como adultos.Foto/ Archivo “Mi papá no tiene dinero”, “no hay comida en la nevera”, “el niño Jesús no existe”, “robaron a un vecino y lo mataron”. En fin, la infancia nunca antes fue tan complicada para un niño venezolano, quien además de vivir el día a día cargado de crisis sociales, políticas y económicas, enfrenta un futuro incierto gracias a la inestabilidad del país.Foto/ Archivo Confianza A solo horas de la llegada del niño Jesús, el cual faltará en muchos hogares este año, el dirigente opositor Henrique Capriles Radonski envío un mensaje a través de su cuenta en la red social Instagram.Con una fotografía de su niñez, Capriles señaló que espera que todos los niños del país tengan una infancia feliz de la misma manera que él la tuvo. Asimismo, indicó que siempre “pondrá su esfuerzo y trabajo” para que esto se logre.#TBT hace unos poquitos años! Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una infancia feliz, yo quiero que todos los niños de nuestra Venezuela también la tengan! Siempre pondré todo mi esfuerzo y trabajo para que eso ocurra, Dios no se muda!Una publicación compartida de Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) el Dic 21, 2017 at 2:36 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi