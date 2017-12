/ Estos días serán difíciles en la interna de Real Madrid . Los dirigidos por el francés Zinedine Zidane fueron goleados en casa ante el rival de siempre: FC Barcelona ; y esto va dejando secuelas.Uno de los jugadores madridistas que está en el ojo de la tormenta, pese a que no participó del juego ante los culés, es Isco Alarcón . El creativo del club merengue utilizó su cuenta oficial de Twitter para arremeter contra el diario deportivo español "AS".Notas relacionadas Messi Ronaldo y el noble gesto que involucra a ambos cracks El mencionado medio aseguró que el hombre del Madrid se habría negado a calentar cuando Zidane lo dispuso.Isco escribió: "Dejar de meter m… que ya iban a salir mis otros dos compañeros… no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios".Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 23 de diciembre de 2017 Con esta publicación queda cerrado el tema de una posible rebeldía en el banco de Real Madrid que agravaría mucho más la actualidad del bicampeón de Champions League .Notas relacionadas Lionel Messi y un récord más tras anotar al Madrid de Ronaldo Zidane tras ser goleado por Barcelona : "No merecimos esto" Lionel Messi fabricó descalzo el último gol ante Real Madrid Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi