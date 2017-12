/ El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de su Directora General, Karen Abudinen Abuchaibe, junto a los 33 directores regionales y los más de 15.000 colaboradores de la Entidad realizan una gran movilización nacional para concientizar a los adultos sobre los peligros que representa para los niños, niñas y adolescentes manipular pólvora.La jornada se realiza de cara a la noche de Navidad donde históricamente se registra el mayor número de niños lesionados con pólvora en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, a 21 de diciembre se han reportado 129 casos de menores de edad afectados por pólvora, 14% menos en relación con el mismo periodo de 2016."La primera línea de protección de las niñas y niños son las familias, por eso el llamado es para que los padres se concienticen y que no utilicen pólvora en estas festividades; históricamente en las noches del 24 y 31 de diciembre se triplican los casos de niños lesionados, por eso desde el ICBF intensificaremos la campaña de una #FiestaSinPólvora, para proteger y cuidar a todos los niños", sostuvo Karen Abudinen Abuchaibe.La Directora del ICBF hizo un llamado especial a los padres de familia y cuidadores de los departamentos que reportan el mayor número de casos de menores de edad lesionados con pólvora como: Valle del Cauca (15 casos), Caldas (13 casos), Cauca (11 casos), Antioquia (11 casos), Bogotá (9 casos) y Atlántico (8 casos). "Se deben intensificar los esfuerzos por parte de las autoridades para que los padres de familia y adultos no utilicen pólvora", sostuvo.El ICBF ha verificado los casos y ha abierto 60 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos y ha sancionado a 45 padres de familias, con la asistencia obligatoria a cursos pedagógicos."Si no tomamos conciencia y duplicamos los esfuerzos entre todos para prevenir, las cifras de lesionados con pólvora se puede triplicar, por eso, reto a todos los colombianos a que pasemos estas fiestas de Navidad y fin de año en familia, con mucho amor y sin pólvora, en nuestras manos está evitar que ellos sufran las consecuencias de una lesión que los pueda marcar para toda la vida", dijo Abudinen Abuchaibe.La jornada de sensibilización la lideró la Directora General del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, quien desde Soledad en el departamento del Atlántico, felicitó a todos los gobernadores y alcaldes que ya prohibieron el uso de pólvora en sus territorios y reiteró que los padres de familia son el primer círculo protector de los niños y de ellos depende que en estas fiestas tengamos cero niños quemados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi