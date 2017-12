/ El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , no dudó en afirmar este sábado tras perder 3-0 en casa ante el Barcelona que es “una derrota que duele”.“Estamos mal, porque es una derrota que duele, pero al mismo tiempo no vamos a bajar los brazos, tenemos que descansar bien, tenemos una semana, vamos a volver más fuerte, el Madrid no se rinde”, dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.“Es un momento complicado, la derrota, 3 goles, puedo decir que no lo merecimos pero es el fútbol y es lo que hay”, añadió el técnico blanco.Zidane afirma que el Real Madrid no está malZidane rechazó, sin embargo, que su equipo esté atravesando un mal momento.“No estamos mal, por esto duele más. Cuando ganas es bonito, y cuando pierdes no”, dijo Zidane.“De la manera que perdemos, no puedo estar contento. Estoy con mis jugadores, lo que han hecho hasta ahora es fenomenal, y hoy estamos todos un poco hundidos”, insistió el técnico blanco.Zidane insistió en que se encuentra tranquilo: “no voy a cambiar nunca, pase lo que pase, ahora estamos mal, es una derrota que duele, vamos a seguir adelante”.“Todos pueden pensar que está sentenciada la Liga, no lo pienso, y Valverde tampoco. Vamos a seguir con el trabajo porque no ha sido un año malo”, dijo Zidane, cuyo equipo se encuentra a 14 puntos del Barcelona , actual líder liguero.El técnico blanco también defendió su decisión de meter de inicio a Mateo Kovacic en lugar de a Francisco Alarcón ‘Isco’.“No habría cambiado nada, tal como dije, estoy aquí para tomar decisiones, componer el equipo y asumo mis elecciones”, aseguró el técnico blanco, que también volvió a defender a su delantero Karim Benzema, muy silbado por el Santiago Bernabéu cuando fue sustituido.“Siempre voy a defender a mis jugadores. Es un momento complicado para él. Es un momento duro, a menudo es silbado cuando sale, pero que es lo que les pasa a todos los jugadores cuando pasan por momentos difíciles. Habrá que ser fuerte”, dijo Zidane .AFPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi