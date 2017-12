/ (PRENSA Carabobo F.C.) El Carabobo Fútbol Club enfrentará al Club Guaraní de Paraguay para su segunda participación en la Copa Libertadores 2018,El pasado jueves en horas de la noche, en una gran ceremonia dónde estuvieron presentes los clubes más prestigiosos de Sudamerica, la Vinotinto Regional quedó emparejada en la llave C4 de la fase 2 del certamen continental. Los carabobeños los que afrontarán el partido de ida en condición de local, mientras que los guaraníes serán locales para el encuentro de vuelta.Luego de dos semanas de arduo trabajo de pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico extranjero, el estratega Wilson Gutiérrez confesó "Creo que fue un sorteo donde las cosas salieron bien, me parece que nos tocó un partido que puede ser muy parejo, en términos generales me parece que va a ser una copa pareja ve uno todos los grupos que están armando, más los equipos que pueden llegar, todos los grupos son difíciles, tienen equipos importantes" .Sobre la serie que afrontarán los granates el cafetero analizó que, "en esta fase que nos toca a nosotros hay equipos muy importantes y no nos correspondió uno de esos, me parece que Guaraní es un buen equipo de Paraguay, donde tiene jugadores importantes, pero con lo que viene haciendo Carabobo puede ser una llave pareja", subrayó.Con respecto a la pretemporada que viene realizando el plantel industrial el entrenador campeón del vecino país, declaró que, "todo está planificado, tenemos estas dos semanas trabajando, planeando la posibilidad de obtener todo el conocimiento de la plantilla, ya vamos mirando que es lo que tenemos, cual es la idea de juego que traía y cuál es la que yo quiero, implementando un poco nuestro trabajo, la idea es ahora el dos o tres de enero comenzar de lleno con la pretemporada pensando en ese primer partido importante, para hacer las cosas bien y poder seguir avanzando en esta copa que es lo que todos queremos".Ya con cuatro participaciones en Copa Sudamericana y una en Copa Libertadores, el equipo que hace vida en Valencia, cada vez suma más experiencia para afrontar esta nueva etapa en el torneo más importante del continente. Por lo que la directiva apostó por nuevamente realizar una pretemporada acorde a las exigencias de un equipo que buscará ser protagonista a lo largo de la temporada 2018.Teniendo un gran compromiso por delante Gutiérrez analizó como visualiza a la plantilla de cara al partido de ida que se disputará a finales de enero, "todos han venido evolucionando, el futbol ahora es muy parejo, la mayoría de estos jugadores ya tuvieron una participación, enfrentaron a Junior de Barranquilla, un club grande con grandes jugadores, aunque no fue la mejor experiencia por el resultado, me parece que suma en la experiencia y en el roce internacional, y eso hace que sea importante, además algunos jugadores han estado en ciclos de selección. Yo los veo bien, veo un grupo comprometido y sobre todo con muchos deseos y ganas de que las cosas salgan bien y seguir haciendo cosas importantes"."Trabajamos esta semana hasta el viernes, la idea es regresar el 3 de enero, viajar a Mérida para hacer la pretemporada, va a ser nuestra sede para jugar la Copa Libertadores, vamos a trabajar tres semanas, yo creo que desde que lleguemos, ya sabiendo el rival y que arrancamos de locales, vamos a trabajar todo enero allá", argumentó el timonel granate.Para finalizar el director técnico colombiano especificó que se encuentran preparándose para afrontar la temporada de la mejor manera, "me parece que una preparación en Mérida, donde tiene una altura media es beneficioso para nosotros desde todo punto de vista, vamos a poder tener rivales para hacer partidos amistosos, posibilidades de escenarios para poder utilizar, es una buena opción y es lo que está pensado por ahora, esperemos en el transcurso de estos dos días poder confirmar todo, ya todo está planificado, solamente es confirmar y ya arrancar".comparteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi