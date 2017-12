/ El Gobierno de Guyana anunció hoy que Brasil ha respondido positivamente a una invitación del presidente de ese país, David Granger, para impulsar los sectores de petróleo y el gas.El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, dijo hoy que la respuesta de Brasil a la invitación, que se hizo durante la reciente cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), es un indicador de la creciente confianza en el sector petrolero de su país."Desde el descubrimiento de reservas de petróleo por parte de Exxon Mobil en nuestro espacio marítimo ha habido otros adicionales. Al menos cinco de ellos han arrojado resultado de cantidades significativas", indicó Greenidge."Es importante la relación con Brasil por varias razones, incluida la amenaza estratégica planteada por Venezuela . Muchas empresas no están interesadas y otras no estaban dispuestas a comprometerse", indicó el funcionario."Ahora que se ha establecido una empresa -Exxon Mobil- ya no es un espacio completamente desconocido", dijo.El ministro de Recursos Naturales, Raphael Trotman, señaló por su parte que Guyana y Brasil han colaborado en distintas áreas desde principios de la década de 1980 y que está contento por el nuevo compromiso, dados los beneficios mutuos esperados."Ahora estamos contemplando el desarrollo del petróleo en las áreas de exploración y producción", destacó Trotman."Petrobras es un líder mundial conocido en producción, así como en aspectos técnicos y de capacitación, con décadas de experiencia que no nosotros tenemos que puede ayudar a capacitar a nuestro personal", dijo Trotman."Brasil siempre ha sido una especie de hermano mayor de Guyana y nunca una amenaza. Siempre ha estado ahí para ayudar, por lo que sería una gran sensación de seguridad saber que cuenta con inversiones en nuestro sector petrolero", agregó Trotman.La petrolera nacional brasileña Petrobras, establecida en 1953, está especializa en exploración, producción, comercialización, transporte y distribución de productos petrolíferos, entre otros.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi