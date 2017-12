/ El 13 de agosto de 2017 era una fecha que tenía tachada en el calendario.Ese día debía ser uno de los mejores de mi vida, de mi carrera deportiva. Luego de mi actuación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro no quedé contento, por eso pasé rápidamente la página y me concentré en el próximo objetivo: ganar los 20 kilómetros de la marcha en el Mundial de Marcha de Londres.Un día antes, el 12 de agosto, dormí bien. Nos alojamos en un hotel y compartí habitación con Luis Fernando López, mi compañero de equipo.Estábamos en el piso 19, y cuando me levanté abrí la cortina y vi el puente de Londres, bajo el cual pasa el río Támesis, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Con ese panorama ante mí, dije: "Voy a ser el rey de Inglaterra ".Me levanté dándole gracias a Dios, agradeciendo por la vida, por la familia, por la salud, con buena actitud. Nunca pensé en forma negativa, en que estaba cansado o que me tocaba hacer un número específico de kilómetros. Me metí en la cabeza que los trabajos diarios los debía hacer para mejorar.Desayuné bien, crucé algunas palabras con mis compañeros, repasamos la carrera y nos fuimos para el circuito. Ya conocía la ruta, cada rincón de esta, pues la recorrí en los Olímpicos del 2012, cuando casi que comencé mi carrera de verdad; eso me dio tranquilidad, porque no era un lugar desconocido. Sabía que había llegado a esa ciudad a hacer historia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi