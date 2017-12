/ Banplus Banco Universal cerró con energía entusiasta y solidaria este 2017 con distintas actividades de RSE en la que participaron sus colaboradores como voluntarios. Durante diciembre desarrolló una charla en apoyo a la Fundación Alzheimer de Venezuela , también llevó al Hospital Ortopédico Infantil su Parrandita Plus para animar a los pacientes, contribuyó con el Comedor Padre Pío de la Fundación El Buen Samaritano y entregó un donativo a niños que cuidan en una casa de albergue del estado Vargas.En su décimo aniversario, Banplus amplía así la contribución que ha brindado a importantes ONG que atienden a diversos sectores de la población y con las que ha sostenido alianzas. "Es la retribución que queremos darle a la comunidad, en beneficio del país, en agradecimiento al apoyo y confianza que nos han brindado en esta década de esfuerzo", comentó al respecto su Presidente Ejecutivo, Diego Ricol.En la charla "¡Se me olvida todo! ¿Qué hago?" el Dr. Ciro Gaona, director de la Fundación Alzheimer de Venezuela , compartió las principales recomendaciones para mantener sano y activo al cerebro: acudir a los especialistas para las adecuadas revisiones médicas, mantener los vínculos sociales y desarrollar actividad física y espiritual. La ocasión fue propicia para informar que Banplus ofrece otra modalidad para colaborar con la Cuenta Inolvidable ‒además de transferencias por Banplus On Line y depósitos en sus agencias‒ al facilitarle a la Fundación la opción de domiciliar tarjetahabientes de cualquier banco, a fin de sumar aportes voluntarios a esta cuenta de los veinte ceros, iniciativa de Banplus imposible de olvidar.En el Hospital Ortopédico Infantil desde los pacientes hasta los médicos disfrutaron al ritmo de cuatro, tambora y maracas las interpretaciones de la Parrandita Plus, grupo conformado por colaboradores del banco. En esta actividad que apoya a la Fundación Contra la Parálisis Infantil, los más pequeños se divirtieron con pintacaritas, globomagia, variadas actividades y juegos. El HOI es un centro de salud que autogestiona los recursos que recibe por vías como el Súper Bingo de la Bondad, campaña de recaudación anual de la fundación que Banplus apoya a través de la venta de cartones desde hace seis años.Banplus colaboró también con el Comedor Padre Pío (Puente Hierro, Caracas) de la Fundación El Buen Samaritano con un donativo de alimentos y llegó con la Parrandita Plus al centenar de personas que atienden para acompañarles en el servicio del almuerzo y llenar el ambiente con su alegre melodía. Por último, el grupo de parranda junto a otros colaboradores del banco, llevaron su energía a un albergue del estado Vargas para entregar un donativo de juguetes y ropa a los niños entre 1 y 15 años que cuidan en una casa llena de calor de hogar. Con esta ocasión, Banplus cerró el año de aportes y actividades socialmente responsables para poner en alto uno de los valores más importantes de esta época navideña: compartir.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi