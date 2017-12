Hace algunos meses se conoció que miss Barinas 2016, Jey Fargas sería la representante de Venezuela en el Reinado Internacional del Café, que se celebrará el próximo año en Colombia. Sin embargo, ya cerca de la fecha del concurso, la candidata anunció que fue destituida para participar en dicho reinado porque no envió a tiempo una información requerida.A través de su cuenta en la red social Instagram, la miss también indicó que quien la representaba, Exilio Zelaya, se niega a devolverle el dinero que pagó por la franquicia, al tiempo que hizo énfasis en que fue ella quien costeó toda su preparación, así como la elaboración del traje típico y el vestido de gala."Lo que alega la persona que me representaba, el señor Exilio Zelaya es que no envié la información completa a tiempo, pero nunca me notificaron que era una hora tope específica. Además de que me hicieron quedar como irresponsable, estando yo bien comprometida en representar a mi país, ahora no me quieren regresar la totalidad de mi inversión", publicó Fargas en dicha plataforma digital.Luego de la publicación que hace referencia a la negación por parte de la organización de regresarle la "inversión", la joven eliminó el mensaje alusivo. No obstante, el mismo fue el blanco de críticas a través de las redes sociales (LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi