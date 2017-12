/ El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia , Sergei Ryakov, afirmó este sábado ante los medios de comunicación que considera que Estados Unidos "fue demasiado lejos, permitiendo el suministro de armas de acción directa a Ucrania "." Estados Unidos , en cierto sentido, cruzó la línea por la que declara su intención de transferir el efecto nocivo directo", dijo.Consideró que el contrato de la venta de armas nucleares a Ucrania no se encuentra en el marco de contratos comerciales con empresas estadounidenses.Ryakov sostuvo que Washington está tratando de dar ante el mundo la imagen de intermediario, pero "no es ningún intermediario, es un cómplice en fomentar una guerra".El vicecanciller ruso apuntó que "las armas estadounidenses pueden conllevar nuevas víctimas en un país vecino a Rusa " y dijo que desde Moscú no permanecerán indiferentes ante ese hecho.Enfatizó que confía en que la historia "inevitablemente pondrá todo en su lugar".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi