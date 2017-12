/ El ao 2017 fue para el bicampen mundial de kata, Antonio Daz, de grandes satisfacciones no solo deportivas, sino tambin personales. Sin duda, un perodo de reestructuracin, y de plantear nuevas metas para 2018, de cara a lo que ser la cita olmpica de Tokio 2020. "Fue un ao de transicin a pesar de haber competido en los Juegos Mundiales donde logr una nueva medalla. Ese bronce me dio nimo para estructurar la proyeccin del ao que viene", asegur el karateca que alarg su leyenda en este tipo de competiciones, al ganar su quinto metal consecutivo. Esta participacin, sumada a la de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta {Colombia}, en la que tras dos ediciones de ausencia volvi en lo grande, al aduearse de la medalla de oro tras vencer en la final al peruano Mariano Wong. "Los Juegos Bolivarianos me acercan a la ilusin de hacer un ciclo olmpico completo por primera vez", indic el criollo quien finaliza el ao en el cuarto lugar del ranking mundial. Daz reconoce que el reto para prximo ao se centrar en mantenerse en los primeros lugares de la clasificacin. "Los dos rivales que estn por encima de m son japoneses, as que a la hora de una eventual clasificacin por ranking yo pasara al tercer lugar, dado que solo podrn ver accin un representante por pas", detall. La temporada de 2018 iniciar el mismo mes de enero, con el Open del Pars, que ser la primera parada de la Premier League, en la que espera sumar los puntos necesarios para situarse entre los mejores del planeta en la modalidad de kata.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi