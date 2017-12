/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Foto: Francisco Flores El viernes 16 de febrero de 2018 comienza el Año del Perro en el calendario chino, mientras en Uruguay se cierra un año en el que el perro fue protagonista destacado de las noticias.El avance de la leishmaniasis, que se ha extendido desde Salto a Bella Unión y Tacuarembó; las iniciativas para prohibir las carreras de galgos; las denuncias de muertes de ganado por ataques de jaurías, y la obligación de implantar microchips a los perros marcaron la agenda canina de 2017.El pasado 1° de octubre se anunció la entrada en vigor del Registro Nacional de Animales de Compañía. Para colocarles el chip obligatorio a los perros, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) habilitó a empresas importadoras del dispositivo, diseñó el sistema de identificación e instruyó a veterinarios. Pero en razón de que fue elegido un microchip de 23 dígitos, lo que supone un diseño exclusivo para Uruguay, ahora nadie sabe qué pasará con más de 50.000 perros ya identificados con el microchip de15 digitos que tenía el sistema anterior.El cambio resuelto provocó otras situaciones singulares, como ser la renuncia por parte de la Intendencia de Florida a una donación de miles de microchips de 15 dígitos que le había hecho China Durante tres meses, la Cotryba solo ha ingresado al registro 2.000 perros, es decir que ha colocado microchips al 0,11% de los perros con dueño. Ante esa realidad, la Cotryba debió anunciar una postergación, sin fecha prevista, de la fiscalización y control del nuevo registro, actividad que estaba prevista a partir del 1° de enero.Hasta el momento no existe una relación, ni ninguna propuesta de unificación, entre el nuevo registro conocido como Renac y el Registro de Patente de Perros que lleva adelante la Comisión Nacional de Zoonosis, motivo por el cual los dueños o tenedores de canes se enfrentan a un doble registro y por tanto a una doble aportación. Ante todo esto hay quienes cuestionan la gestión de la Cotryba al punto que hablan de "un gran fracaso". Por ejemplo el doctor y diputado nacionalista Gastón Cossia.Contramarchas. "La Cotryba conduce y gestiona una política que no cuenta con el apoyo de la población, ni de los sectores de la sociedad involucrados", afirmó Cossia a El País."En tres meses solo se ha logrado identificar al 4% de los caninos que ya tenían colocado un microchip con anterioridad al 1° de octubre de 2017; una cifra ínfima si se tiene en cuenta que en Uruguay hay más de 1.745.000 perros.Cossia sostiene que se ha promovido falta de confianza y descrédito de las personas que tienen perros, porque las autoridades de la Cotryba carecen de formación y capacitación específica en la temática, porque no hay un liderazgo ni una conducción veterinaria, lo cual conduce a marchas y contramarchas constantes.Galgos y patologías. Para Cossia es inaceptable que no se obligue a registrar a los perros que ingresan al país procedentes del exterior, entre ellos los centenares de galgos que llegan al litoral oeste para las competencias de velocidad.También objeta que no se consideren aspectos sanitarios relevantes, como incluir entre los datos del microchip la vacunación antirrábica vigente o identificar en zonas del país con zoonosis endémicas a aquellos perros con leishmaniasis, enfermedad que ha copado Salto y Bella Unión.Cossia indica que "la cédula canina que otorga el Renac no tiene ningún valor sanitario. Los servicios veterinarios oficiales no exigen esa inscripción con el correspondiente microchip identificatorio para ninguna instancia oficial, sean exposiciones, ferias, remates, exportación o salida del país".Refugios y criaderos. El representante nacional critica severamente otras incongruencias normativas, por ejemplo la posibilidad de que un perro sea capturado en la vía pública, esterilizado, identificado con un microchip y a las 48 horas devuelto a la vía pública."Esto es imposible dado que para identificarlo es necesario que exista una persona física que sea su tenedora responsable", enfatiza Cossia.Tampoco asoma razonable que no se haya establecido la oportunidad para que cientos de instituciones públicas y privadas puedan registrar sus animales, ya sean refugios, criaderos, protectoras de animales, planteles militares, planteles de policía, asociaciones y fundaciones de perros guías.Un signo de gente con buen olfato. En 2018 la influencia del perro pondrá todo a fluir, será su año en el Horóscopo Chino. Las personas de este signo, que por supuesto son las más fieles a familiares, amigos e ideas, tendrán la gran chance de combatir su terquedad. Todos, más allá de su signo, podrán poner en práctica la habilidad para descubrir soluciones inusuales a viejos problemas. Según los astrólogos orientales, será el tiempo de atreverse a ser diferentes. Aunque la vivacidad del perro impere, las decisiones en torno a las finanzas y los negocios deberán basarse en hechos y no en emociones. Famosos del signo: Winston Churchill, Harry Houdini, Elvis Presley, Silvester Stallone, Bill Clinton, Madre Téresa de Calcuta y Michael Jackson.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi