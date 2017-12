/ La situación penitenciaria del ex presidente Alberto Fujimori podría dar un cambio repentino luego de que 10 miembros de Fuerza Popular , junto con Kenji Fujimori , se abstuvieran de votar en el pedido de vacancia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski . El indulto al ex gobernante está sobre la mesa.La congresista Milagros Salazar (FP) manifestó que todo indica que "hay un compromiso entre Kuczynski y Kenji para indultar a Alberto Fujimori " a cambio de que el jefe de Estado se mantenga en el cargo.En diálogo con Perú21 , dijo que siempre en situaciones de crisis de este gobierno sale a relucir el tema del indulto. "El país ha sido testigo de la actitud de algunos colegas (fujimoristas). No ha sido un voto de conciencia, acá hay un cálculo político", añadió.En ese escenario, agregó que en sus reuniones de bancada, los 10 legisladores que se abstuvieron de votar por la vacancia estaban a favor y después de manera calculada optaron por cambiar de opinión."Ya sabemos que Kenji siempre ha estado tratando de jalar a la gente y victimizarse. ¿Qué acuerdos y negociaciones habrán tenido? Hay que averiguar qué más hay aparte del indulto", indicó.Similar opinión tuvo su colega Héctor Becerril, quien consideró que Alberto Fujimori alienta la corrupción al llamar a los fujimoristas para que se abstengan sobre la vacancia."Es contradictorio que Fuerza Popular luche contra la corrupción de forma frontal y que haya un grupo de 10 congresistas a quienes Alberto Fujimori llame y diga ‘no importa la corrupción, simplemente voten a favor de PPK porque está de por medio mi indulto’", agregó Becerril a la prensa.En su defensa, el legislador de Fuerza Popular Clayton Galván negó que sea un traidor a los principios de su partido por no haber apoyado el pedido de vacancia presidencial e indicó que el legislador Becerril no es dueño de la bancada para decidir sobre posibles renuncias.Tras asegurar que se abstuvo "pensando en el país", anunció que no renunciará a formar parte de Fuerza Popular y, en caso de que se le abra un proceso disciplinario al grupo de legisladores que optó por abstenerse, acatará las decisiones del partido de manera institucional."Becerril es militante igual que yo, él es congresista igual que yo, él es vocero, pero no dueño del partido para decidir tal por cuál cosa. El partido político tiene su reglamento y me someteré a las medidas disciplinarias que se abran", expresó.Además, Galván reconoció que Kenji les pidió que no apoyaran la vacancia.ALBERTO FUJIMORINO HUBO NEGOCIACIÓN En tanto, el legislador Juan Sheput negó tajantemente que la bancada de Peruanos por el Kambio haya negociado con los fujimoristas a cambio del indulto.El oficialista manifestó que participó en las negociaciones de su bancada y que nunca se tocó el citado ese tema. "Que me digan en mi cara que se ha negociado un indulto. Nunca se ha negociado ni un solo voto", subrayó.Consultado sobre si el Ministerio de Justicia ya recibió los reportes médicos para el indulto del ex presidente Fujimori, Sheput indicó que esos temas los ven en el Ejecutivo.TENGA EN CUENTA * Una fuente de Perú21 en el Gobierno indicó que el lunes pasado Alberto Fujimori pidió indulto.* El informe de la Junta Médica de la Comisión de Gracias Presidenciales que habría optado por recomendar el indulto a Fujimori aún no habría llegado al Ministerio de Justicia.* Ex legislador Alejandro Aguinaga dijo en Twitter que Kenji "antepuso bienestar del país ante inestabilidad e incertidumbre".Vea también Clayton Galván sobre brusco gesto de Salgado: "No me resiento ni tampoco me voy a molestar" [VIDEO] Estas son las frases que dejó el último mensaje de PPK tras las frustrada vacancia presidencial [FOTOS] Mauricio Mulder tildó de 'traidor' a Jorge del Castillo y este le respondió así en pleno debate [VIDEO] Graña y Montero se pronuncia sobre pedido para que sea considerada como tercero civil responsable Comisión Lava Jato coordina reprogramación de cita a PPK Pedro Pablo Kuczynski: "La confianza que han depositado en mí no será defraudada" [VIDEO] ¿En busca de empleo? Esta app te ayudará a estar mejor preparado para el mundo laboral Más de 1.3 millones de peruanos viajarán este feriado largo por fin de año Keiko Fujimori: "Orgullosa de nuestros 61 congresistas" Cambios en el Gabinete Ministerial se concretarían en eneroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi