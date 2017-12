/ Se termina el 2017, y lo que venía siendo un gran año para el Real Madrid , termina con un durísimo golpe en el mismísimo Santiago Bernabéu. La derrota por 3-0 ante el Barcelona deja al equipo de Zinedine Zidane, campeón de la Champions y del Mundial de Clubes, muy lejos de la pelea por la Liga, que tiene como protagonista central al Barcelona y al Atlético de Madrid como uno de sus perseguidores.Y la reacción de los medios de Madrid no da lugar a segundas lecturas . Tanto Marca como as, ven al Real Madrid afuera del campeonato.Diario Marca: "El Madrid entrega la Liga"La portada de Marca: "El Madrid entrega la Liga""Implacable, el Barça dio buena cuenta del Real Madrid al que amargó las Navidades y puede que la temporada. El equipo de Valverde sigue su marcha imponente por La Liga sin importar rival o escenario", dice la crónica del periodista Jesús Sánchez en Marca.com.Y concluye en que "el triunfo (0-3) es de una extraordinaria dimensión. No sólo vale media Liga, deja a su gran rival tieso, moribundo, humillado y manchado de carbón en Navidad".Diario As: "El Madrid tira la toalla"La portada de Marca: "El Madrid tira la toalla""El Madrid sacó bandera blanca en esta Liga, aunque ahora pasará aburridamente seis meses sin firmar el acta de conformidad. Media hora de desplome le despidió del campeonato en un partido que le dejó dos datos preocupantes: el Barça ni siquiera necesitó a Messi y Keylor, con Kepa en la sala de espera, evitó con su heroísmo una paliza mayor" analiza Luis Nieto en la nota central del partido en as.com .Y advierte: "Fue un Clásico que dejó tocado a Zidane, por sobredimensionar a Messi , y a Benzema, que lleva demasiado tiempo en números rojos".Diario Mundo Deportivo: "Pasillo del Barça a la Liga en el Bernabéu"La portada de Mundo Deportivo: "Pasillo del Barça a la Liga en el Bernabéu""No hubo pasillo antes del partido, pero sí después. El Barça hizo el pasillo hacia la Liga después de atestar un golpe casi mortal al Real Madrid en su propio campo ganando el Clásico por 0-3 y situándose a 14 puntos de los blancos", escribió Roger Torelló en mundodeportivo.com.Y fue más allá al afirmar que este resultado deja "casi sentenciado el título de Liga".Diario Sport: "Pasillo del Barça a la Liga en el Bernabéu"​La portada de Sport: "Nueva exhibición de fútbol del Barça en el Santiago Bernabéu""Estaba cantado que Ernesto Valverde apostaría por el once de garantías. Y es que cuando una cosa funciona bien, no hay que tocarlo. Su premisa, como viene siendo habitual, era dominar la zona ancha, la cocina del fútbol. Y esa decisión provocó un efecto colateral en el Real Madrid . Zidane, para contrarrestar esa decisión, sacrificó el talento y la creatividad de Isco para apostar por el músculo de Kovacic". Así encabeza Toni Frieros su análisis en Sport.es.Pero al hablar del futuro de este torneo señala que "Los blancos ya están a catorce puntos. Y el Atlético, a nueve. Si sabe gestionar este patrimonio, ( Barcelona ) podrá cantar victoria. Antes, no.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi