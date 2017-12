/ Diciembre, enero y febrero suelen ser meses característicos por el frío, las lluvias, la velocidad de los vientos y el incremento de la humedad en el clima. También por ser un período en el que las personas suelen aprovechar para viajar, cambiar de ambiente o hacer arreglos en el hogar. Todo esto genera una serie de alergenos en el ambiente y consecuencias en la salud respiratoria.Las infecciones en las vías respiratorias superiores están catalogadas como la tercera causa de defunción, seguidas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según la actualización 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular se ubican en el primer y segundo peldaño de la clasificación.Actualmente, los venezolanos respiran un aire muy contaminado a consecuencia de las partículas sólidas que hay en el aire, más los residuos característicos de las temporadas del año con más alergenos, como sucede cuando se da el florecimiento de la conocida Flor del Ávila o Capin Melao que afecta mucho a los pacientes con la rinitis alérgica.Por otra parte, el incremento de algunos alergenos provoca el agrandamiento (hipertrofia) de los cornetes, que son las estructuras en la nariz recubiertas de la mayor cantidad de mucosa, encargadas de producir el moco. En consecuencia, se detonan crisis en personas con rinitis alérgica, pólipos nasales, rinosinusitis, pacientes roncadores o con problemas en las cuerdas vocales.¿Cómo es una respiración sana? Una persona con una respiración sana es aquella que cumple la mecánica adecuada por la nariz, no por la boca. Esto le permite llevar sus actividades diarias, con buen rendimiento físico y un sueño reparador para estar en alerta mental, con concentración y sin irritabilidad por el cansancio.La doctora Sajidxa Mariño, otorrinolaringóloga, especialista en cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, y presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, sugiere estar atento en caso de que se presente una mayor producción de moco. "Toda persona sana produce alrededor de un litro a litro y medio para cubrir las necesidades ventilatorias. Si sobrepasa esa cantidad por una condición determinada o un cuadro viral, el moco puede quedarse estancado en alguna de las cavidades de la nariz, si a esto se agrega que uno de los cornetes obstruya alguno de los sitios de drenaje, que exista una desviación de tabique o alguna estructura como pólipos o un tumor intercepte el paso, puede presentarse una infección como la rinosinusitis. Si no hay tanta obstrucción el paciente presenta goteo post-nasal, carraspeo y tos nocturna".Un paciente roncador usualmente presenta obstrucción nasal, con alta probabilidad de hipertrofia de cornetes lo cual impide el paso del aire. La tendencia alergénica, la mayor ingesta de alcohol y algunos kilos de más inciden en el aumento de los ronquidos, porque la persona no tiene una buena ventilación nasal y orofaringea. Además, el abdomen prominente produce que suba el diafragma y disminuye la capacidad pulmonar.¿Cómo respirar mejor? "En todos estos casos se recomienda utilizar un lavado nasal farmacológico, en spray, tanto en la mañana como antes de dormir en la noche para limpiar y evitar la mayor secreción de moco. Si la crisis respiratoria continúa debe acudirse al otorrinolaringólogo, o al neumonólogo si el problema es pulmonar", indica la especialista.El láser diodo utilizado en el consultorio representa una valiosa herramienta por las múltiples aplicaciones que tiene para mejorar la salud nasal. Se trata de una terapia de luz, que al realizarse en el consultorio, reduce los costos y el tiempo de recuperación de los pacientes con diagnósticos que anteriormente carecían de otro abordaje terapéutico distinto al de un quirófanoA inicios de 2017, Mariño fue la única venezolana invitada a las Conferencias Médicas en Cosmetología, Otorrinolaringología y Odontología, realizadas en Dubai – Emiratos Árabes Unidos, en las que participó con la ponencia: "Cirugía endoscópica con láser diodo en consultorio, con anestesia tópica, en pacientes con diagnóstico obstructivo nasal".Actualmente, registra una casuística satisfactoria de casi 1000 pacientes, con la utilización de la técnica de láser diodo en el consultorio, de la cual ella es pionera. La aplicación del tratamiento es rápida; se necesitan menos de dos horas, entre la preparación del paciente y el procedimiento, que se efectúa en 10 minutos. No causa dolor ni sangrado, no se colocan tapones posteriormente, no requiere hospitalización ni extensos reposos y puede ser realizado tanto en niños como en adultos.Para contribuir a mejorar la atención de la salud respiratoria de los venezolanos, la especialista inauguró el Centro de Otorrinolaringología "Respira Libre", cirugía láser en consultorio para adultos y niños. Para mayor información consulte las redes sociales Twitter / Instagram: @respiralibre Facebook : Otorrino Dra. Sajidxa Mariño Teléfono: 0412.235.79.09