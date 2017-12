/ Wargaming Mobile anuncia World of Warships Blitz para iOS y Android. Está desarrollado por KingNet y ofrecerá una lista de 90 buques legendarios de Japón, EE.UU., Alemania y URSS.Habrá cuatro clases distintas de jugadores para elegir: destructores, cruceros, acorazados y porta avion es, además de batallas de equipos 7x7. Además, habrá misiones para un solo jugador.En palabras de Tahine Lyman, Jefe de los juegos shooters en Wargaming Mobile:"Como juego móvil World of Warships Blitz es informal, fácil de aprender y muy competitivo. Batallas cortas, interfaz intutivo además de una impresionante lista de buques de guerra todo desde el primero día. Estamos encantados con poder contar con World of Warships Blitz en nuestro catálogo de títulos. "Podremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Wargaming.net, y contará con juego cruzado entre iOS y Android. Ya es posible preinscribirse, a partir de hoy mismo, 23 de diciembre. Si lo hacéis, recibiréis el buque premium Aurora que será bonificado directamente a vuestra cuenta el día oficial del lanzamiento del título.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Greentwip e Intel llevarán a los móviles juegos cásicos de los 90 Diseñando un navío francés. Timelapse World of Warships: la actualización de la armada francesa al detalleCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi