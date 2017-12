/ Para el ultra maratonista Pedro Vera una línea de meta cruzada es el comienzo de otra nueva por alcanzar. Este año se tituló nuevamente campeón, por acumulación de puntos, en el Roadsign Continental Challenge http://www.canal-aventure.com/ tras haber culminado su participación de 220 km en la Ultra África Race 2017, y llegar séptimo en la general, con un crono de 29 horas y 29 minutos. Desde ya prepara su próximo reto que visualiza para el año 2019, el Montane® Yukon Arctic Ultra (MYAU), 430 millas de nieve y temperaturas de -40 ºCEspañol de nacimiento y venezolano de crianza, el ultramaratonista nació con una condición cardíaca, el Síndrome de Wolff Parkinson White, la cual pudo superar gracias a su desarrollo deportivo. Es coach Deportivo y de Vida certificado por Bc Fitness, con licencia de la International Association of Coaching, IAC.Luego de haber competido en 9 carreras del Roadsign Continental Challenge, ahora tiene como norte participar en 2019 en el Montane® Yukon Arctic Ultra (MYAU) https://www.montane.co.uk/montane-yukon-arctic-ultra-i55 430 millas de nieve y temperaturas de -40 ºC, en Yukon, extremo noreste de Canadá que limita con el Océano Ártico.Para lograrlo, actualmente concursa por una beca de la empresa española GAES, a través del portal web Persigue tus sueños, que sirve de ventana para mostrar diversos proyectos deportivos, sus protagonistas y seguidores. El que consiga más votos registrados para el 17 de enero de 2018 ganará el patrocinio. Este es el enlace para votar: http://xn--persiguetussueos-kub.com/es/becas/proyectos/detalle/circuito-mundial-roadsign-continental-challengeMetas que no se detienen Para el año 2018 Vera tiene planificado repetir su participación en cuatro ultramaratones que le servirán de entrenamiento y preparación para la Yukon. Estas son:• Ultra Vietnam Race • Ultra Norway Race • Ultra Bolivia Race • Ultra África Race"Participar en esas cuatro carreras del Roadsign Continental Challenge me va a servir de mucho, porque en Bolivia se corre a elevada altura y temperaturas de -15 grados; en Vietnam hay mucha humedad y desnivel positivo y negativo; la competencia de Noruega siempre será de bastante desnivel y temperaturas casi siempre por debajo de los 0 grados; y en África siempre hay mucho calor, lo cual me servirá de entrenamiento mental", explica el ultra maratonista.El campeón 2016 – 2017 anteriormente ha competido en las siguientes carreras de cinco continentes:• Ultra Bolivia Race 170 km (América) en junio 2014 • Ultra India Race 200 km (Asia) en enero 2015 • Ultra Norway Race 160 km (Europa) en julio 2015 • Ultra África Race 217 km (África) compitió en octubre 2015 junto a la ultra maratonista venezolana Glendy Peña, del equipo Yesek Möro Venezuela . • Ultra Vietnam Race 160 km (Asia) en marzo 2016 • Ultra Norway Race 140 km (Europa) en julio 2016 • Ultra Bolivia Race 170 km (América) en septiembre 2016 • The Track (Australia) 541 km en mayo 2017 • Ultra África Race 220 km (África) en noviembre 2017Entre sus objetivos siempre está proyectar otra imagen de Venezuela y demostrar la perseverancia de los venezolanos. Además, es embajador de la Fundación Martins para niños con problemas neuromusculares. Ahora espera por el voto de todos para continuar siendo el abanderado venezolano-español y alcanzar más metas y sueños.Para seguir sus carreras y apoyarlo en las redes sociales @GUARDIAREAL PedroVera @pedroverajNotas relacionadas ¿Sabes si respiras bien cuando practicas algún deporte? IBM revela cómo se vivió el deporte en Twitter en 2016 Samsung transforma la manera de practicar deportes con el GearFit2 Coposa de la mano con el deporte rinde frutos en el futbol menor Caraqueños celebrarán aniversario de la ciudad con cultura y deporteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi