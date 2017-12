/ La libertà dei prigionieri politici è stata una richiesta insistente dei partiti dell’OpposizioneCARACAS – Forse prima della fine dell’anno 80 prigionieri politici potranno avvalersi di disposizioni particolari approvate dall’Assemblea Nazionale Costituente, tra cui i "lavori di Comunità nel Servizio Sociale", e quindi usufruire di un particolare regime di detenzione. Lo ha reso noto la presidentessa della "Costituente", Delcy Rodríguez.La Rodríguez, che è anche presidentessa della Commissione per la Verità, ha informato che potranno usufruire delle nuove disposizioni quasi un centinaio di giovani detenuti e processati dai tribunali civili e militari accusati di aver provocato disordine pubblico nel 2014 e, più di recente, nel 2017.La Libertà dei Prigionieri Politici La libertà dei prigionieri politici è stata una richiesta insistente dei partiti dell’Opposizione. Il Governo del presidente della Repubblica, Nicolas Maduro , ha sempre negato che vi siano persone detenute per ragioni politiche. Durante le manifestazioni del 2014 e del 2017 molti giovani che protestavano contro il governo sono stati detenuti. E, come azione deterrente, sono stati condannati severamente dai tribunali, alcuni civili e altri militari.La presidentessa dell’Assemblea Nazionale Costituente ha precisato che i prigionieri politici che vorranno usufruire del regime alternativo di detenzione dovranno presentarsi alla Anc. Molti detenuti, però, considerano la Costituente illegale. E probabilmente, per coerenza, rifiuteranno di presentarsi di fronte ad un organismo che ritengono illegittimo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi