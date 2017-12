/ El conductor de televisión, Rodrigo González 'Peluchín' se animó a enviar un mensaje navideños a sus más de un millón de seguidores en Instagram a través de un tierno video.En el video el conductor de 'Amor, amor, amor', que está sentado en una mesa con decoraciones navideñas aconseja a su público a sonreír y aprovechar a decir te quiero."¿Nunca has sentido que te faltó tiempo? Tiempo para decirlo y que nunca más pudiste volver, que no te vuelva a pasar, sonríe, quizás tu futuro cambia con una sola sonrisa. Dalo pero que sea con fuerza para que sepa que siempre estarás allí. Hazle saber que lo que está haciendo es bueno. Y sobre todo has que cada minuto valga la pena. Por eso no quiero perder un minuto más para decirte gracias , te quiero", dijo Rodrigo en el video.Además, el conductor deseo mucho entretenimiento para el 2018 y aconsejó a "ser felices todo lo que se pueda".Rodrigó González fue suspendió por un mes del programa 'Amor, amor, amor', su partner Gigi Mitre está asumiendo sola la conducción del espacio de espectáculos.Este mensaje es para ti ¡Feliz Navidad y lo mejor para tu vida este 2018!Una publicación compartida de Rodrigo González. (@rodgonzalezl) el Dic 23, 2017 at 7:04 PSTVea también 'Los Leones' vencieron en la gran final de 'Esto es guerra' [FOTOS y VIDEO] ¡Se prepara! Milett Figueroa incursionará como cantante de lírica Flavia Laos y Patricio Parodi en un romántico encuentro televisivo [VIDEO] Flavia Laos y Patricio Parodi en un romántico encuentro televisivo [VIDEO] Kate del Castillo es víctima de los hacker s y filtran imágenes íntimas Hermano de Brunella Horna la 'trolea' y hace revelación sobre Richard Acuña [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi