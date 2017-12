El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, informó de que en los próximos días realizará una evaluación de sus primeros 17 meses de Gobierno, "para que el 2018 sea no solo un año de mayor crecimiento, sino políticamente distinto", y dijo que exigirá con firmeza un cambio en la relación entre los poderes del Estado "para que se mantengan dentro del estricto respeto a la separación de poderes, de acuerdo a la elección popular"."Yo lideraré ese proceso. Es indispensable que para hacerlo replanteemos los términos de la gobernabilidad den el país, no podemos seguir como estamos", manifestó en un mensaje televisado, emitido 20 horas después de la votación del Congreso en la que, por solo ocho votos, se salvó de ser destituido.El exbanquero de inversión añadió que no solo debía cambiar la relación entre los poderes, sino también "la forma de conducir " su Gobierno. La gestión de Kuczynski se caracterizó hasta hoy por recibir, a pecho descubierto, los ataques y obstrucción de la mayoría fujimorista, incluso entregándoles cargos en el Gabinete y en otros puestos directivos de entidades del Ejecutivo. Fuerza Popular ha hecho caer a cinco ministros en el primero año de Gobierno.Por tercera vez en esta semana hizo un mensaje autocrítico, ofreció no defraudar nuevamente a la ciudadanía, y agradeció a los congresistas que impidieron su cese."Estuvimos muy cerca de un camino que hubiera sido profundamente dañino para nuestra convivencia política y nuestra economía. Si eso no sucedió fue debido a la determinación de parlamentarios que, prácticamente, pertenecen a todas las tiendas políticas: mujer es y hombres que supieron poner al Perú y sus conciencias por encima de nuestras diferencias. Para ellas y ellos, mi agradecimiento, mi gratitud y mi respeto", expresó."En estos días muy difíciles he aprendido más que en muchos otros momentos de mi vida. He aprendido sobre mí y sobre mis errores, errores que no repetiré", prometió el jefe de Estado, de 79 años de edad. "Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada”, añadió.Kuczynski aseguró que “llevará al país por el camino del desarrollo y del crecimiento, promoviendo una calidad de vida para todos, con más oportunidades, mayor seguridad y nuevos empleos, pero ningún gobierno puede hacer cumplir las legitimas aspiraciones de todos los peruanos si mantenemos el ambiente polarizado y hostil en el que vivimos hoy, tenemos que hacer realidad ese importante cambio".Fuente:elpais.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi