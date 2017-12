/ Representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) destinadas a defender los Derechos Humanos , se unieron para crear el registro de los presos políticos en Venezuela y así ofrecer un balance sobre la situación que viven.También te puede interesar: La navidad que todos queremosLa abogada y activista por los derechos humanos, Jackeline Sandoval , dio un balance sobre la situación de los presos políticos, con el amparo de ocho organizaciones no gubernamentales que estudiaron el caso en el año 2017.Según cifras que manejan las organizaciones, son alrededor 382 los presos que están "detenidos arbitrariamente" en el año 2017 . "No se puede hablar de un determinado número de presos políticos porque siempre entran y salen (…) por cada tres que salen, diez entran" dijo la abogada en rueda de prensa.Sobre las declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido , en cuanto a que se está negociando la liberación de 114 , lo que encendió las críticas de las familias afectadas, Sandoval dijo que "esos 114 son por antigüedad o por necesidad medica, por eso es la preferencia" ."Los 114 presos políticos están en casos muy graves y las autoridades no les dan los derechos que debemos tener los venezolanos (…) El comportamiento de las autoridades es inaceptable, en muchos casos se violan los derechos humanos de los presos políticos" declaró.Agregó que en18 años de chavismo en Venezuela , el país ha tenido más de 10.000 presos políticos de los cuales aún "permanecen tras las rejas 382".Fuente: Caraota DigitalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi