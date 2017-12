/ La República Bolivariana de Venezuela ha decidido declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá en el país, Craib Kowalik por su permanente y grosera intromisión en los asuntos internos del país, así lo informó este sábado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.“Hemos decidido declarar persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la Cancillería venezolana, durante años, ha hecho llamados de atención", dijo Rodríguez tras presentar un informe de la Comisión para la Verdad , la Paz y la Tranquilidad Pública, sobre los hechos de violencia que promovieron sectores radicales de derecha contra el pueblo venezolano.Indicó que de igual manera se declaró como persona no grata al embajador de Brasil. "Hemos decidido declarar persona no grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto vulneró en ese hermano país".La presidenta de la ANC aseguró que persistentemente ambos ciudadanos realizan declaraciones para pretender dar órdenes a Venezuela Recientemente, el Gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional una nueva amenaza en contra de su paz y soberanía por parte de las dos principales potencias militares del hemisferio, Estados Unidos y Canadá.El pasado 19 de diciembre los ministros de relaciones exteriores de ambos países se reunieron en Ottawa con el fin, entre otras cosas, de hablar de Venezuela , prometiendo, según la ministra Freeland, tomar "acciones" contra nuestro país de manera individual, en conjunto o con la cooperación de un grupo de gobiernos subordinados a los EEUU agrupados en el llamado Grupo de Lima.Esta nueva amenaza está orientada a socavar el proceso de diálogo que se desarrolla en República Dominicana, donde el Gobierno Bolivariano y la oposición han avanzado en aspectos importantes para garantizar la estabilidad política y económica del país, a pesar de las fuertes presiones que desde el exterior se ejercen contra su continuidad y éxito, y en la que dichos países desempeñan un rol protagónico. Venezuela rechaza injerencia de embajada de EE UU en asuntos internos del paísLa Radio del SurCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi