/ El exjugador del Barcelona FC, Carles Puyol, felicitó a sus antiguos compañeros luego de que este sábado el conjunto azulgrana se alzara con el triunfo ante el Real Madrid “Felicitaciones amigos. Son los mejores”, fue el mensaje que escribió Puyol en catalán a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una foto junto a Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets.Recordemos que tras su victoria en el clásico, el Barca se sitúa 14 puntos por encima del Real Madrid en la Liga de Santander.Felicitats amics. Sou els millors.A post shared by Carles Puyol (@carles5puyol) on Dec 23, 2017 at 7:43am PSTDaniela GastónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi