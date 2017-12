/ Al mejor cazador, se le puede escapar la paloma. Esta anécdota le ocurrió al actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo . ¿Qué ocurrió?En pleno primer tiempo del clásico español Real Madrid vs. Barcelona , el portugués cometió un error que lo dejó en ridículo frente a los ojos del mundo.En el minuto nueve, el cuadro dirigido por Zinedine Zidane se preparaba para atacar por el lado derecho del equipo catalán. La pelota fue centrada al centro del área para que el portugués fusilara a Ter Stegen.Sin embargo, el cantado 1-0 solo fue eso: una ilusión. Cristiano Ronaldo no pudo pegarle al esférico porque este se le pasó por entre las piernas, provocando el asombro entre sus compañeros e hinchas.Mire el video:"YO SOY EL MEJOR JUGAR DEL MUNDO"— Cristiano Ronaldo #ElClasicopic.twitter.com/DPw32WO80J— La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) 23 de diciembre de 2017 Vea también Presidente de Lokomotiv sobre Jefferson Farfán: "Es fantástico, maravilloso, y genial" Luis Tejada sobre Universitario de Deportes: "Me duele que no me llamen" Manchester United vs. Leicester City por la fecha 19 de la Premier League Juventus y AS Roma miden fuerzas por la fecha 18 de la Serie A Manchester City se enfrenta al Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League ¿Adiós Pizarro? Colonia contrató a un nuevo delantero tras lesión del peruano Emanuel Biancucchi, primo de Lionel Messi , jugará por Melgar Hombre se ofreció como voluntario en test de drogas y dio positivo en vivo [VIDEO] ¡Van con todo! Así formaría Barcelona ante Real Madrid en el clásico español [FOTOS] 'Bad Bunny' y 'Los Toribianitos' se 'unen' por Navidad y cantan singular villancico [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi