Sede del Banco Central. Foto: Archivo El País Luego de cuatro semanas consecutivas de cierre semanal en descenso, registró en esta instancia un incremento semanal "punta a punta" de 0,18%.El Banco Central (BCU) intervino ayer por tercera sesión consecutiva y de este modo evitó una caída más significativa del tipo cambio. Compró en esta instancia US$ 49 millones y como consecuencia adquirió en la semana US$ 192,8 millones.En lo que va del mes, la autoridad monetaria lleva adquiridos US$ 227, 2 millones y de este modo se acerca a la mayor compra mensual registrada en el año, que fue alcanzada en el mes de mayo (US$ 295,1 millones).Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió nueve centésimos tanto a la compra como a la venta para finalizar en $ 27,96 y en $ 29,56 respectivamente.A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 95 transacciones por un monto equivalente a US$ 57,57 millones.Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,70 y un precio máximo de $ 28,79, para finalmente cerrar en $ 28,76.En el transcurso de la semana se registraron un total de 540 transacciones por un monto de US$ 277,8 millones, cifra significativamente superior a los US$ 135,43 millones transados la semana previa.En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,3345 reales con un incremento de 0,77%.En el mismo sentido y por octava sesión consecutiva, en Argentina el dólar también cerró en aumento, esta ve, con una variación de 0,79% al cotizar en 18,0108 pesos argentinos.A nivel internacional, el índice dólar que evalúa el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas extranjeras, cerró ayer estable en 93,316. Sin embargo, en lo que va del año acumula una caída de un 8,5%.