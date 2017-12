/ Ante la decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de prohibir a los partidos políticos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, la participación en la próximas elecciones presidenciales, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, considero que “ Venezuela debe tener unas elecciones libres y justas en 2018”Asimismo, la funcionaria precisó que su Gobierno condenó además los "continuos ataques" de la "ilegítima" ANC contra la democracia en Venezuela . "El 20 de diciembre, aprobó un decreto que de forma efectiva prohíbe a ciertos partidos políticos de la oposición participar en la elección presidencial de 2018", afirmó la portavoz.De acuerdo a información publicada por Globovisión , la funcionaria estadounidense puntualizó que los venezolanos “merecen algo mejor". Por otra parte pidió "respeto para la Constitución y la voluntad del pueblo venezolano a través de la Asamblea Nacional elegida democráticamente".Cancillería de Venezuela rechaza declaracionesA través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue repudiada las opiniones emitidas por el gobierno estadounidense, considerándolas como "injerencista… al intentar descalificar a la ANC".En este sentido, en el texto se hizo mención del artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el cual establece que los agentes diplomáticos "están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos" del Estado receptor. Venezuela no tolerará ninguna injerencia o intervención en sus asuntos internos y tomará las medidas que sean necesarias para salvaguardar su soberanía nacional", reza parte del comunicado.También puede leer: Embajada de EEUU asegura que en Venezuela no hay democraciaACNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi