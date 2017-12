/ El horario de las misas fue reajustado para que los fieles puedan asistir debido a falta de transporteEn víspera de la Navidad, el obispo de Maracay, Rafael Conde, invitó a todas las personas a celebrar la época decembrina que es representada dentro de la Iglesia Católica con el nacimiento del Niño Jesús."La invitación es que vayan a sus respectivas parroquias a celebrar que Dios se hizo parte de nosotros, que vino a rescatarnos de la muerte y el llamado que hago también es para que transmitamos la alegría del Niño Dios sin importar las situaciones que estemos viviendo", dijo.De igual forma, el sacerdote de la Catedral de Maracay, Noel Galindo, resaltó que los venezolanos deben celebrar la solemnidad de la Navidad y la solemnidad de la Madre de Dios, quienes nos protegen desde el cielo."Que viva la Navidad, que no está sujeta a lo que extremadamente puede representar que es el nacimiento de Jesús que vino a salvarnos y debemos estar exaltantes de voz y gratitud porque nuevamente tenemos la gracia de Dios hecho hombre", afirmó.Asimismo, resaltó que hay que estar alegres y de no haber lo necesario para una buena mesa navideña, todas las personas deben tener el corazón abierto al nacimiento de Jesús y regalar muchos abrazos.Horario de celebración24 diciembre a las 8:30 am y 11:00 am, misa oficiada por el padre Noel Galindo 25 diciembre a las 10.00 am, celebrada por Monseñor Rafael Conde 31 diciembre a las 8:00 am presidida por el padre Noel Galindo 1 enero a las 10.00 am conducida por Monseñor Rafael CondeKaren Garrido Foto David OtamendiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi