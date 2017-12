/ En la última parte de la entrevista, Natalia Gaitán nos comparte momentos personales de su carrera deportiva, sus aspiraciones en el futuro y su opinión sobre Jeison Murillo, compañero de club en el Valencia de España.Pedro Malabia, una persona que trabajó como director del fútbol femenino de La Liga, fue nombrado como director de competiciones de la FIFA . ¿Qué le podría aportar a la FIFA , sobre todo al fútbol femenino?Conozco personalmente a Pedro, trabajó con el Valencia hasta la temporada en que yo llegué (2015-16) cuando dio el salto al puesto que ocupó en La Liga. Nadie conoce mejor el fútbol femenino y en el mundo en que se desarrolla como Pedro Malabia, así como la evolución que ha tenido el deporte en los últimos 20 años. Me alegra por su nuevo rol en la FIFA , tiene grandes proyectos que permitirán darle mayor calidad a las torneos para que sean más competitivos, de más nivel y más abiertos al público. Estoy segura que se van a ejecutar grandes proyectos bajo su mandato.¿Vas a estar en la Copa América del próximo año? (Pregunta de Dani Rubiano a través de Facebook Es mi sueño, mi mayor expectativa y es para lo que estoy trabajando. Todavía me falta trabajo, me falta tiempo de recuperación, tiempo de que todo esté en orden. Seguiré haciendo lo que esté a mi alcance para poder lograrlo y dependerá del profesor (Nelson) Abadía para jugar nuevamente.Ser un ejemplo para el fútbol femenino, ¿es una responsabilidad o es un reto? (Pregunta de @adolfopanini_amss a través de Instagram)Yo creo que es un poco de ambos, es una responsabilidad porque hoy en día hay varias niñas que te miran como ejemplo acá en España. En el caso del Valencia, hay niñas de la cantera que nos ven a nosotras, jugadoras del primer equipo como lo que ellas quieren llegar a ser, lo que ellas quieren lograr en un futuro. Es algo bonito, porque te da esa responsabilidad de querer hacer lo mejor posible, para que ellas vean que lo pueden lograr, y que también es un reto para ti, ser mejor cada día, tener un excelente rendimiento, para tener una lucha contigo mismo de ser tu mejor versión. Es un poco de las dos cosas para mí."Que siga trabajando paso a paso para alcanzar la mejor recuperación. Pronto volverá más fuerte" (Mensaje de Norma Laguado, madre de Natalia Gaitán). ¿Qué ha sido tu madre a lo largo de tu carrera deportiva?Mi madre ha sido todo al igual que mi padre. Sin ellos yo no hubiera podido llegar tan lejos como hoy, sin todo el apoyo que me han dado cuando estaba empezando, me llevaban por todas las canchas de Bogotá a los entrenamientos, adonde fuera necesario y se aguantaban tres horas en el frío esperando a que yo acabara para irnos a casa. Así que, hoy en día estoy muy agradecida con ellos, extrañándolos mucho y esperando darles un gran abrazo durante esta época de Navidad a mi regreso a Colombia. Decirles una vez más gracias porque sin ellos no estaría donde estoy.¿Qué es necesario como deportista para jugar en un equipo europeo como es el caso tuyo en el Valencia? (Pregunta de @a_baut19 a través de Instagram)Yo creo que la palabra clave para muchos deportistas es disciplina, no solo con el deporte que practiques, sino disciplina en todo lo que hagas. Para mí ha sido fundamental establecer prioridades, manejar mi tiempo de la mejor manera, he estudiado y he jugado toda mi vida al tiempo. He logrado hacerlo por lo dicho anteriormente, de establecer prioridades, de ser eficaz y eficiente con lo que hago y mantener una buena actitud, superarse cada día consigo mismo, para mí, la gran competencia es esa, ser un poquito mejor de lo que era ayer.Más sobre Federación Colombiana de Fútbol Sabemos que otro colombiano hace parte del Valencia, pero en el equipo masculino, Jeison Murillo. ¿Qué concepto tienes de él como futbolista y como ser humano? y ¿si tiene méritos de ser llamado nuevamente a la selección de Colombia para el mundial de Rusia Afortunadamente he coincidido con Murillo en un par de ocasiones. Es una persona muy querida, muy especial y muy atento. He podido estar en su casa. Realmente cuando lo conocí, estaba recién operada y me enviaba mensajes de apoyo, ha estado súper pendiente de mi evolución y es algo de admirar, que no ves todos los días, eso me causa una grata impresión todo lo que él ha hecho y esperando que ahora se recupere lo mejor posible de su lesión, para que podamos verlo nuevamente en la selección, porque para mí es un defensa central muy bueno. Espero que tenga otra vez la oportunidad de estar dentro del equipo de Pekerman.¿Qué aguinaldo o regalo de navidad esperas para 2018?Primero, recuperarme bien y lo mejor posible, nunca me había lesionado así y espero que no se repita. Aparte, quiero seguir con mi proyecto deportivo, sigo con la idea de jugar la Champions League Femenina y vivir esta experiencia que nunca la he vivido. Igual espero algún día jugar la Libertadores que tampoco me ha coincidido calendarios ni ocasiones para poder hacerlo.Tengo estos proyectos en espera y continuar con mi carrera educativa para llegar lo mejor posible cuando sea la hora de dejar el fútbol.¿Qué has estado estudiando últimamente?El año pasado hice una maestría en dirección y gestión deportiva, y el próximo año espero empezar otra maestría en Sports Management.Y de tu amistad con Charlyn Corral (jugadora del Levante), ¿qué nos puedes decir acerca de ella?(Risas) Es un personaje, es una jugadora excelente. He tenido la ocasión de enfrentarla en varios partidos y siempre estamos ahí en peleas, pero fuera del campo es espectacular como persona y me alegra poder haberla conocido en Valencia.Tras la postulación de Hope Solo para presidir la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, ¿te verías en algún momento de tu vida ejercer puestos de liderazgo en el deporte como la Federación Colombiana de Fútbol o la FIFA No sé si tanto en federaciones, pero sí me gustaría seguir vinculada al deporte, lo cual ha sido mi vida. Me gustaría seguir fortaleciendo el fútbol femenino en Colombia, y si puedo, en Latinoamérica y en el mundo. Seguir vinculada con este proyecto tan lindo, no sé en qué punto lo haré, pero espero lograrlo.Foto: Instagram / @03nataliagaitan