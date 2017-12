/ Las denuncias sobre escasez de combustible, a lo largo y ancho de todo el país, se continúan multiplicando, y cada día se agregan nuevas entidades federales que están siendo afectadas por la ausencia, tanto de gasolina como de gasoil, utilizado por la mayoría de unidades de transporte pesado.De acuerdo con las denuncias de los transportistas y conductores particulares, los estados en donde la escasez de combustibles es más pronunciada, son Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Bolívar y otros estados orientales, donde en muchos casos se tarda todo un día en una cola para poder llenar el tanque, generándose situaciones conflictivas, porque la gente protesta ante la imposibilidad de poner combustible.Dirigentes de Fedeagro, alertaron este jueves, que en varios estados productores de hortalizas y otros alimentos, temen que puedan perder sus cosechas, por cuanto no hay gasoil para el transporte, por lo tanto no se pueden colocar los productos en los centros de consumo, lo que generaría una cuantiosa pérdida a los agricultores, y un mayor encarecimiento de los precios de rubros como la papa, tomate, cebolla, pimentón, lechuga y todo las coles, emplazando al Ejecutivo a resolver esta problemática antes que culmine el año, para evitar el colapso en el sector.Se plantean incluso ejemplos contradictorios, donde se observan hasta 4 gandolas que transportan gasolina, accidentadas en la vía porque no tienen diesel para llegar hasta sus destinos, lo cual resulta una incongruencia en un país productor de petróleo; sin embargo, el parque de refinación, uno de los más grandes del mundo, ubicado en Paraguaná, solo está operando a un 13% de su capacidad.Por otra parte, buena parte de la gasolina que se consume en el país, venía de proveedores internacionales; sin embargo, Petróleos de Venezuela ha señalado que estas operaciones no se han podido continuar realizando, debido a las sanciones económicas aplicadas al Gobierno venezolano, por no ceñirse a los principios democráticos.La situación de escasez en el interior del país, es de tal magnitud, que muchas estaciones de servicios han sido militarizadas, para evitar que se produzcan tumultos y protestas entre los usuarios.En la Capital de la República aún no se ha sentido la escasez de combustible, en todo su rigor, debido a que el Ejecutivo ha dado intrucciones terminantes a la gerencia de Pdvsa, para que mantenga abastecida a la Gran Caracas; sin embargo, ya se observa con algunas gasolineras están fuera de servicio y ya es usual hacer cola para llenar el tanque.Uno de los impactos de esta situación, es que se ha reducido en más del 60%, la movilización de vehículos particulares hacia el interior del país, sobre todo en trayectos largos, ante el temor de quedarse sin combustible.Fuente: El Impulso / EMRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi