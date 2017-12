El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció hoy al nuevo Ejecutivo catalán abrir un proceso de diálogo siempre dentro de la Constitución, después de que los partidos independentistas lograran en las elecciones celebradas ayer mantener la mayoría absoluta en el Parlamento regional.Una vez analizados los resultados electorales, que dan de nuevo al bloque independentista la posibilidad de formar Gobierno en Cataluña, los partidos independentistas apostaron por continuar con su lucha por la secesión pero sin marcarse planos ni "calendarios".Las elecciones regionales celebradas ayer en Cataluña depararon el histórico triunfo de Ciudadanos, partido liberal defensor de la unidad de España, pero la suma de las tres listas abiertamente secesionistas -JxCat, ERC y CUP- les otorga la mayoría absoluta en la Cámara regional, como ya tenían en la anterior legislatura.Las elecciones fueron convocadas por Rajoy el 27 de octubre con el objetivo de restablecer la legalidad constitucional después de que esas tres fuerzas aprobaran una declaración de independencia en el Parlamento regional, juzgada ilegal por el Tribunal Constitucional español. (EFE)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi