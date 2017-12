/ Desde el año 2013, el sector de los videojuegos está en auge. En el año 2015, España alcanzó un nuevo récord al aumentar un 8,7% la venta de videojuegos en comparación con al año anterior, llegando a generar 1.083 millones de euros. De esta cantidad, la venta física representó 791 millones.Según un informe de la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE) , en Espaňa ya hay 15 millones de usuarios de videojuegos (es decir, un 45% de la población). En estos datos también se concluye que jugamos una media de 6,2 horas a la semana y que los jugadores de edad comprendida entre 35-44 años han pasado del 15,7% al 37%. Las mujer es juegan casi tanto lo mismo que los hombres, con un 47% del total. Por el momento, 7,8 millones de consumidores se decantan por los juegos físicos, aunque 6,9 millones ya se decantan por los juegos online.Un estudio reciente sobre el mercado de los videojuegos ha destacado que el sector da trabajo a unas 7000 personas. Sin embargo, este estudio va a más e intenta predecir el futuro, estableciendo que en los próximos años dará trabajo a 10.000 personas (es decir, que habrá un incremento de un 30%). Sin embargo, conviene tener en cuenta que el sector de los videojuegos es relativamente reciente, por lo que los cambios en la economía le afecta bastante.Todavía no nos hemos recuperado del devastador efecto de la crisis económica y esto hace que la cifra de ventas de videojuegos se haya estancado, incluso que haya disminuido brevemente.Profundizando en el mundo de los videojuegos, hay ciertas opciones que son las claras favoritas: por ejemplo, la PlayStation 4 está considerada como la consola más vendida; y no sólo la consola en sí, sino también los accesorios que se pueden comprar aparte. La marca Sony siempre suele estar a la cabeza cuando se trata de vender consolas. Los usuarios se decantan por la PS4 por sus gráficos, jugabilidad, por su online …Aunque cada estudio analiza unos factores determinados, todos concluyen en lo mismo: las tendencias apuntan al juego Online cómo opción de futuro. El usuario ya no se contenta con jugar contra la máquina, sino que también ahora lo puede hacer con sus amigos, con independencia del lugar del mundo en el que se encuentren. Y no sólo pueden jugar con sus amigos, si no con cualquier otra persona, incluso aunque no la conozcan.El mundo de los videojuegos está cambiando la economía, revolucionándola tanto a nivel nacional, como internacional.Es complicado predecir que nuevos avances tecnológicos nos trae el futuro y cómo estos van a cambiar el mundo de los videojuegos. Sin embargo, por el momento podemos concluir que hoy en día nos gusta jugar, y que ya pasamos gran parte de nuestras vidas haciéndolos. Aunque podemos hacerlo en solitario, preferimos jugar con amigos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi