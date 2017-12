El Barcelona humilló este sábado 0-3 al Real Madrid en su propia casa, gracias a un Lionel Messi gigante que anotó y dio asistencia.Entretanto, Cristiano Ronaldo no pudo darle una alegría a su equipo, por el contrario, ha sido blanco de burlas por un garrafal error cometido en el punto penal.Con este triunfo el equipo catalán saca una ventaja de 14 puntos sobre su archirival, que en el 2018 necesitará prácticamente de un milagro para ganar la Liga.A continuación los memes que dejó el derbi de la Liga Española de Fútbol.(LaIguana.TV)FT: Barcelona 3, Real Madrid 0 pic.twitter.com/ps4mhIjJmQ— Hardy (@suarezhardy) 23 de diciembre de 2017 Aquí viendo el Real Madrid Barcelona . #ElClasico pic.twitter.com/5nkrzLeZXD— Joseph Torres (@joseph_dub) 23 de diciembre de 2017 Commentator: there’s seems to be a handball in the box against Barcelona ! Ref: *no call* Me: pic.twitter.com/nY0oyBC5CA— Rodrigo Balma (@rodbalmaceda) 23 de diciembre de 2017 Young man handicapped Barcelona . pic.twitter.com/pZt4TIuc9J—"‍♂️ (@TiimmyO) 23 de diciembre de 2017 @huguini28 @rongalvez_ @StefanRacotta @El_Derby como término el Real Madrid (descripción gráfica) #Clasico #SiEraPenal #LaLiga # Barcelona pic.twitter.com/dkfvWxLkcw— B-612 (@hale151088) 23 de diciembre de 2017 " Barcelona should give us a guard of honor" #LaLigaonGOtv pic.twitter.com/4LiPcRpfro— Kal-El prime (1 mil) (@bwrca) 23 de diciembre de 2017 "El Barcelona Humilla al Real Madrid " Que Bonito Regalo De Navidad pic.twitter.com/xemgoOKSgC— Sergio P Sosa (@Sergiopsosa30) 23 de diciembre de 2017 Barcelona win one game against us and people will talk shit forgetting everything WE WON, ALL THE TITLES WE PICKED UP. FUCK OFF pic.twitter.com/GCd1R07hEX— pren" (@abelswildfire) 23 de diciembre de 2017 Madrid 14 points behind Barcelona «Only December» pic.twitter.com/jwRA3NeMN8— Haifa (@XHISX) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi