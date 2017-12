Isbeth de Jesús Medina Jiménez, de 18 años, fue localizada dentro de un pozo séptico situado en la parte trasera de una casa del barrio Campo Unión, en el sector R-10 del municipio Cabimas, estado Zulia. Las investigaciones apuntan que su novio de hace meses, Adonis Yonaiker Chirinos Hernández, resultó culpable en el crimen.Reportan las autoridades que la joven estaba desaparecida desde el pasado 16 de diciembre, y después de cinco días de angustia dieron con el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición, quien además, estaba maniatada y tenía heridas de arma blancaFuentes aseguran que la vivienda es propiedad de Hernández, quien también tenía 18 años de edad, y desde el principio intentó escapar del Cicpc. Posteriormente, resultó abatido en un enfrentamiento con la policía científica. (El Pitazo)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi