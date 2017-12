/ Ricardo Montaner reveló que su amigo, el cantante venezolano José Luis Rodríguez ' El Puma ' , se recupera con éxito del doble trasplante de pulmón, al que se sometió en Miami el lunes último.A través de Twitter, Montaner dijo que conversó por teléfono con el intérprete de "Culpable soy yo" y "Baila mi rumba", por lo que se presume que le han retirado ya el tubo endotraqueal que le ayudaba a respirar."¿Adivinen quien me acaba de llamar por teléfono?", tuiteó Montaner . "El mismísimo Puma . Ya me empezó a hablar de volver a donde pertenece… a la música", agregó.Adivinen quien me acaba de llamar por teléfono"..— Ricardo Montaner (@montanertwiter) 21 de diciembre de 2017 Asi es… el mismisimo PUMA @SoyElPuma .. ya me empezó a hablar de volver a donde pertenece… a la música… Le dije que "tranquilo chamo, estamos de vacaciones…"… Gloria a Dios por sus milagros y por dejarme ser testigo de ellos… #Inmenso @SonyMusicLatin https://t.co/sJY19GDH2V— Ricardo Montaner (@montanertwiter) 21 de diciembre de 2017 Rodríguez , quien fue diagnosticado hace siete años de fibrosis pulmonar idiopática, llevaba varios meses en lista de espera por unos pulmones compatibles y esta semana fue operado satisfactoriamente.Notas relacionadas Génesis Rodríguez: la hija de El Puma sigue cosechando éxitos Hija y esposa de 'El Puma' comparten conmovedor mensaje 'El Puma ' se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus telenovelas en los años 70 y se convirtió como uno de los cantantes icónicos de la música romántica en español.La fibrosis pulmonar idiopática, dolencia que el cantante se había negado a nombrar en los últimos meses, tiene una alta tasa de mortalidad y provoca una fibrosis pulmonar permanente, lo que genera una reducción del oxígeno.El trasplante del pulmón o pulmones es el único tratamiento conocido hoy en día para vencer esta enfermedad.Notas relacionadas Hija y esposa de 'El Puma' comparten conmovedor mensaje José Luis Rodríguez 'El Puma' recibió doble trasplante de pulmónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi