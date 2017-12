/ Hace meses que supimos de la aparición de Matt Damon como cameo en Ocean's 8 , pero no ha sido hasta que el actor se ha mostrado a favor de Harvey Weinstein que ha aparecido una petición en Internet para que sus escenas sean retiradas de la nueva película que recientemente ha mostrado su primer tráiler.La recogida de firmas publicada en The Petition Site recuerda las acusaciones contra Damon por haber evitado en 2004 que se publicará un artículo en The New Yorker contra Weinstein y su posición de poder que le permitía acosar y abusar a quien quisiera dentro de la industria de Hollywood.Aunque esta petición alcance las 25.000 firmas que tiene como objetivo (y posiblemente lo haga pronto) no significa eso que se vaya a tomar medida alguna en la película de Gary Ross . Por otro lado, no sería la primera vez en la que esto sucede, pues recientemente se erradicó (casi) por completo a Kevin Spacey de Todo el dinero del mundo , la película de Ridley Scott , después de que el actor fuera acusado de acoso sexual por múltiples actores.Esta nueva iteración de la saga contará con un reparto completamente femenino compuesto por Cate Blanchett (Lou), Rihanna (Nine Ball), Mindy Kaling (Amita), Awkwafina (Constance), Helena Bonham Carter (Rose), Anne Hathaway (Daphne Kluger) y Sarah Paulson (Tammy).Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B. Jordan, "Antorcha Humana"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi