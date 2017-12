/ El fenómeno de las fiestas privadas clandestinas organizadas por jóvenes es un problema cada vez más frecuente en Punta del Este. La Intendencia de Maldonado ya tiene presentada una denuncia en la Justicia, en procura de investigar a "algunos sujetos que ya están identificados como organizadores y las redes de cobranza que utilizan", dijo a El Observador Jorge Píriz, director de la Dirección de Higiene de la comuna, el departamento encargado de las habilitaciones de los locales.En estas fiestas secretas, conocidas popularmente como "las casitas ", en donde asisten jóvenes y menores de edad, y abunda el alcohol , "no cuentan con la autorización municipal, policial, de prefectura o bomberos", y además "evaden impuestos", según advirtió la Intendencia de Maldonado en un comunicado esta semana.Allí también se señala que "al carecer de mínimas condiciones se puede estar frente a derrumbes, falta de vías de escape o delitos, además de accidentes viales o atención urgente de salud en el propio evento".Lea también: Estas son las tarifas que tendrá Uber en Punta del EstePíriz recordó el caso del derrumbe de un escenario en uno de estos eventos el verano pasado, "que podría haber terminado en una tragedia". Pero los coordinadores de las fiestas no dan tregua, "y cada vez son más", lamentó el jerarca, superándose año a año con todo tipo de estrategias para sortear los controles de la intendencia.Por ejemplo, para este 2017 ya se detectó que se están comercializando entradas a través de las redes sociales "Y, para peor, avisan de la ubicación media hora antes de que comiencen", señaló Píriz. La preocupación municipal responde al hecho de que se desconoce, por ejemplo, si cuentan con seguridad privada, servicio médico o si tienen suficientes baños químicos. "No sabemos, en resumidas cuentas, si cuentan con toda la operativa de fondo que ofrezca las mínimas garantías de seguridad", conluyó Píriz.El lugar más frecuente donde se realizan estas fiestas son las casas de verano "alquiladas por familias".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi