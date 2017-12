El español Rafael Nadal, número uno del mundo, no jugará en el torneo de Mubadala, en Abu Dabi, según confirmó la organización, que anunció su sustitución por su compatriota Roberto Bautista, en el ya tradicional arranque oficioso de la temporada."Siento mucho no jugar en la que hubiera sido mi novena participación, pero 2017 fue un año difícil y necesito ajustar mi calendario", dijo Nadal en declaraciones difundidas por los organizadores.Bautista, que ha finalizado entre los veinticinco primeros del mundo en las últimas cuatro temporadas y es ganador de dos títulos ATP en 2017 (Winston-Salem y Chennai), será el que le sustituya.Nadal se suma a las bajas del suizo Stanislas Warinka y del canadiense Milos Raonic, que serán sustituidos por el sudafricano Kevin Anderson y el ruso Andrei Rublev, respectivamente.La décima edición del torneo de exhibición de Mubadala, que ofrece 250.000 dólares al vencedor, la jugarán el serbio Novak Djokovic, el sudafricano Kevin Anderson, los españoles Roberto Bautista y Pablo Carreño, el ruso Andrey Rublev y el austríaco Dominic Thiem. (EFE)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi