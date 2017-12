/ El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a su delegado en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que enviase una carta formal anunciando la intención de su país de abandonar la organización.Carmel Shama Hacohen, representante israelí en la UNESCO, presentará la carta a la nueva directora de la agencia, Audrey Azoulay, antes de fin de mes, indicó en comunicado Emmanuel Najshon, portavoz del ministerio de Exteriores israelí.E Israel abandonará oficialmente la agencia cultural de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a finales de 2018, según las reglas de la institución.Najshon indicó que la decisión se debía a los intentos de la UNESCO de "desconectar la historia judía de la tierra de Israel", informó el diario israelí The Times of Israel.Sin embargo el texto del cese israelí contendrá una cláusula por la que Israel podrá retirar su decisión si UNESCO lleva a cabo reformas y modifica su actitud hacia este país antes de finales del año próximo, indicó un alto cargo político a las noticias del Canal 10.Los comentaristas señalan que la decisión fue tomada después de meses de deliberaciones entre los miembros del Gobierno sobre si seguir adelante o no con el anuncio que Netanyahu hizo en el mes de octubre sobre que Israel iba a emprender preparativos para su retirada de UNESCO.El anuncio vino después de que Estados Unidos dijera que abandonaba la agencia por su "postura antiisraelí" junto con consideraciones económicas.Azoulay ha reconocido las dificultades que atraviesa la organización que dirige especialmente por los cortes financieros que sufre desde 2011 por la admisión de Palestina como miembro y por una serie de resoluciones antiisraelíes.Y ha pedido tanto a Israel como a Estados Unidos que no abandonen UNESCO, una organización conocida, entre otras acciones, por su programa Patrimonio de la Humanidad cuyo objetivo es proteger enclaves culturales y tradiciones.Algunas resoluciones de la agencia por las que la conexión histórica de Israel con la Tierra Santa se ha visto ignorada o reducida han enfurecido a Israel.Información de: N24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi