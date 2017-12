/ Aseguró que compró el producto porque quiere gastar su dinero solo en comida.Hace una semana el kilo de pernil se conseguía en Bs. 180.000 el kilo.Luego aumentó a Bs. 280.000, sin embargo, este viernes en los principales mercados municipales de la ciudad los vendedores ofertaban Bs. 300.000 por el kilo del producto."Acabo de comprar site kilos de pernil porque somos una familia grande y gasté más de 2 millones, no lo podía creer, lo peor es que eso se reduce y se vuelve nada", expresó Manuel Romero Díaz, desde el mercado del centro de San Félix.Aseguró que compró el producto porque quiere gastar su dinero solo en comida. "Es el único lujo que me puedo dar en estas navidades: comer; por eso prefiero gastar mi dinero en eso, porque sé que mis hijos lo van a disfrutar y eso es lo más importante para mí en estos momentos".Sin embargo, otros usuarios podían adquirir tan solo un kilo de pernil. "Las personas sí compran, hay cierto movimiento, pero solo adquieren el producto por dos kilos o menos, porque es lo que pueden comprar", señaló un vendedor en el mercado.Algunos comercios aceptan punto de venta y esto generaba un aumento en las colas. Los que solo venden en efectivo, ofrecen el producto más económico y se puede conseguir en Bs. 200.000.No lo comprarán Otros ciudadanos manifestaron que preferían no comprar esta carne porque consideran que está muy costoso y se sale de su presupuesto."Yo apenas lo que puedo comprar es sardina y casabe, eso será lo que cene en Navidad, los precios del pernil son una locura, con mi pensión no puedo comprar ni un poquito", señala Rumia Gutiérrez.El kilo de sardina cuesta tan solo Bs. 10.000. Comerciantes estiman que el producto vuelva a aumentar para finales la próxima semana antes de que finalice el 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi