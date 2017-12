/ Premisas Navideñas: Entretenerse, descansar y…No olvides ejercitarte CARACAS.-Cuando se acercan los días de fiesta, el cansancio, los compromisos e incluso el afán por salir de la rutina, contribuye a perder la motivación para entrenar.Si no quieres perder el esfuerzo hecho durante todo el año, sigue estos consejos para no perder la motivación y lograr mantenernos en forma durante las festividades decembrinas.1.- Establece objetivos: si usualmente haces una hora de ejercicio diario, proponte hacer al menos 30 minutos. O mantener los 60 minutos interdiarios.2.-Haz que sea divertido: puedes cambiar tu rutina de entrenamiento por paseos con familiares y amigos. Senderismo, montar bicicleta, caminatas…todo es válido. Lo importante es mantenerse activo.3.-Haz que tu actividad física sea parte de tu rutina diaria : si es complicado encontrar tiempo para hacer ejercicio, prográmalo como si se tratara de cualquier otra actividad importante. También puedes intercalar las actividades físicas a través de tu día, por ejemplo, utilizando las escaleras en lugar del ascensor.Foto cortesía-Rolling Out4.-Escríbelo en papel: escribe tus metas y progresos por estos días en un papel puede ayudarte a mantenerte motivado. Claro está que si los cumples, porque si no, podría crear el efecto contrario.5.-Recompénsate: luego de cada sesión de ejercicio, toma unos minutos para saborear las buenas sensaciones que te aporta la actividad física. Este tipo de recompensa interna puede ayudarte a mantenerte motivado.Foto cortesía-atusaludenlinea.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi