/ La dirigente de derechos humanos y ex funcionaria Graciela Fernández Meijide sostuvo el sábado que "detrás de la violencia" que se observó en los incidentes registrados esta semana en el Congreso mientras se debatía la reforma previsional "está la intolerancia de haber perdido poder" de sectores políticos como el kirchnerismo."Detrás de esta violencia existe la intolerancia a haber perdido de parte de un sector, para el cual termina siendo objetivamente funcional la izquierda clásica, que tiene que ver con el kirchnerismo, que no solo perdió poder sino también el poder de la impunidad" , afirmó Fernández Meijide en declaraciones a radio Mitre.Mirá también Mario Negri: "Hay abstinencia de poder en sectores vinculados al kirchnerismo" "Fue lamentable lo de los incidentes. Mi condena total a la violencia que no la esperábamos aún cuando debimos haberla esperado . Repudio además todo lo que le pasó a todos los periodistas y en especial a Julio Bazán , mi solidaridad con ellos", expresó.En ese marco, Fernández Meijide indicó que "hay un sector muy fanático, que cuanto más se achica más se radicaliza , que es el relacionado con el proyecto del kirchnerismo que le cuesta digerir que la gente dijo no, dijo basta".En términos políticos, la ex ministra afirmó que "tras la derrota en las urnas, hay un reacomodamiento en el Partido Justicialista que se evidenció en el resultado de la votación en el Senado y de las alianzas con los gobernadores" y consideró que "parte de la violencia que se vio tiene que ver con que Cristina Kirchner y su equipo buscan impedir que el peronismo se organice sin ellos" .Mirá también Inflación, reelección, la defensa a Patricia Bullrich y otras definiciones clave de Mauricio Macri "Esta situación supone que (al kirchnerismo) se le acabó también la posibilidad de manipular la justicia", añadió.Señaló además que de los carteles que pudo observar en la manifestación del lunes en el Congreso "ninguno reclamaba por los jubilados sino pedían que se fuera Mauricio Macri , con insultos y con esa imagen del helicóptero, símbolo de la partida de Fernando de la Rúa".Mirá también Mauricio Macri: "Los abuelos van a cobrar más el año que viene" Por último, la dirigente rechazó "esa estrategia comunicacional de incentivar la violencia afuera para pedir adentro (del recinto) que se terminara la sesión, algo que no se logró a pesar de toda la insistencia y de las mentiras como cuando se decía que había una feroz represión y en realidad era la Policía de la ciudad la que estaba siendo duramente castigada" por los manifestantes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi