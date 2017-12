Por su permanente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela , el encargado de negocios de la Embajada de Canadá y el embajador de Brasil son personas no gratas en el país, informó este sábado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.En declaraciones trasmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria detalló que dicha medida se debe a que ambos diplomáticos persistentemente realizan pronunciamientos para pretender dar órdenes al Gobierno nacional, irrespetando así la soberanía y determinación de nuestras autoridades."Hemos decidido declarar persona no grata al encargado de negocios de Canadá (Craib Kowalik) por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la Cancillería venezolana, durante años, ha hecho llamados de atención", indicó.Asimismo, sostuvo que se tomó la misma disposición contra embajador de Brasil, Ruy Pereira. "Hemos decidido declarar persona no grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto vulneró en ese hermano país", agregó.Durante su intervención la presidenta del organismo plenipotenciario también presentó un informe de la Comisión para la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, sobre los hechos de violencia que promovieron sectores radicales de la oposición entre abril y julio de este año.(LaIguana.TV)#EnDirecto" | Pdta. ANC @DrodriguezVen : Hemos decidido declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela pic.twitter.com/49gSWz6xN0— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 23 de diciembre de 2017 #EnDirecto" | Pdta. ANC @DrodriguezVen indicó que de igual manera se declaró como persona no grata al embajador de Brasil pic.twitter.com/uDt1OGaREQ— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi