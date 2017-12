/ Decenas de personas aguardaban la mañana de este sábado frente a diferentes establecimientos comerciales de Charallave ante la posibilidad de que la Secretaría de Protección al Consumidor, oficina que fue creada por el alcalde Humberto Marte, obligara a los comerciantes a bajar los precios.Cerca de las 10:00 de la mañana de este sábado 23 de diciembre, varios locales ubicados en la avenida Bolívar fueron visitados por autoridades municipales quienes, según informaron a través de las redes sociales de la alcaldía de Cristóbal Rojas , verificaban que se estuvieran cumpliendo las ventas a “precios justos en los calzados, ropas, juguetes y alimentos”.Estas medidas, si naturalmente son bien vistas por muchas personas, son duramente criticadas por quienes se oponen al gobierno nacional ya que consideran que se trata solo de un medida para distraer a la gente. “Mientras el gobierno, la Sundde y la alcaldía arman su espectáculo para que la gente se le olvide que no les han entregado las cajas Clap y el pernil que les prometieron para estos días, bajo la condición de que fueran a votar por los rojos, en el mercado municipal hoy ya tenían el kilo de carne en 250 mil bolívares. Esto es puro show” , declaró a La Gran Ciudad Carlos Herrera, un habitante de Charallave que desde lejos veía al tumulto de personas.Si bien para horas del mediodía no se había producido orden alguna para que que los comerciantes bajaran los precios, igual el casco central del pueblo lució abarrotado de personas que, a pesar de la crisis económica que vive el país, buscaban comprar algo para la Navidad.En Caracas la Sundde ordenó a Tiendas Sevens bajar en 50% todos sus calzados y a Prolicor un 30% de todos sus productos . Aunque estos últimos no sean de primera necesidad, llamó la atención la importante cantidad de personas que en el municipio Chacao, de mayoría opositora, hacían cola para aprovechar los descuentos ordenados por el mismo gobierno que rechaza.Rafael BandresCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi