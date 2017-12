/ Foto/Archivo Las navidades para los venezolanos están más que opacadas gracias a la revolución madurista. Las mesas están vacías, muchos no lograron comprar niño Jesús, los estrenos quedaron en el olvido y lo poco que lograron reunir los venezolanos fue destinado para comprar comida.Redacción Venezuela Al DíaLos economistas auguran un 2018 igual o peor y las probabilidades que esto sea certero no bajan de un 100%. El Gobierno no ha hecho nada para que la coyuntura económica, social y política disminuya, pero si ha hecho todo lo posible por empeorarla, y lo más cumbre del asunto es que esta crisis no les afecta en absoluto a los enchufados, que gracias a la revolución bonita disfrutan de comidas, estrenos y hasta viajes al exterior.Reflejo de ello es la familia del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sabido gozar sus navidades “como deben ser”. Comida, lujitos y hasta vestimentas alusivas a la navidad se dieron el tupé de tener, mientras los venezolanos ni un par de media pudieron obtener con el sueldo devaluado.“Gozando a punta de la miseria del pueblo” Muchos de los enchufados , incluso el mismo Hugo Chávez decía que “ser rico era malo”, lo que jamás se pensó era que prosperar y vivir cómodamente solo era bueno para la cúpula y no para los ciudadanos. A través de las redes sociales se colaron fotografías del clan familiar de Padrino López, luciendo al mejor estilo “imperialista” sus atuendos navideños.@Danirushh Y es que hasta Kenelma Betancourt Contreras, cuñada de Padrino López acusada en 2006 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América de traficar estupefacientes, salió “gordita” reluciente y sonriente en la fotografía familiar.@NMorenolibertad Mientras el clan de Padrino López goza una bola gracias al puesto de su adorado, el pueblo venezolano atraviesa una de las peores crisis en la historia del país, el cual ha obligado a cientos de ciudadanos a comer de la basura, escapar del país y hasta conseguir dos empleos para poder mantenerse ante el espiral inflacionario. Todo esto gracias a las políticas erradas de Hugo Chávez y ahora el nefasto de Nicolás Maduro Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi