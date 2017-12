/ Wilfredo Pedraza , abogado de la ex primera dama Nadine Heredia , comentó que el ex presidente Ollanta Humala le pidió expresar su agradecimiento al actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), por haberle permitido pasar Navidad junto a su familia."Acabo de salir de visitar al presidente Humala y la primera reacción que nos ha pedido trasladar es expresar el agradecimiento por esta decisión al presidente Kuczynski", manifestó en diálogo con El Comercio .La defensa de Nadine Heredia contó que apenas tuvieron conocimiento de la noticia, en el presidente primó una sensación de "satisfacción y felicidad" por este próximo encuentro con su esposa y sus tres menores hijos.Notas relacionadas Nadine Heredia visitó a Ollanta Humala en la Diroes Wilfredo Pedraza explicó que inicialmente presentaron una solicitud por escrito, pero esta fue rechazada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) argumentando que la visita entre penales está regulada para cada 60 días. Sin embargo, aclaró que el pedido lo hacían en situación de "visita especial"."No estamos pidiendo una visita entre personas adultas que es a lo que se refiere el INPE, sino estamos pidiendo una visita que facilite el encuentro de los hijos con el ex presidente Humala y su esposa en el contexto de Navidad y el cumpleaños del hijo menor", expresó.Notas relacionadas Humala y Heredia podrán pasar Navidad con sus hijos Humala y Heredia recurrirán al TC buscando su libertad El abogado señaló que reiteraron el pedido al presidente del INPE y, además, al Ministerio de Justicia luego de que se rechazara un pedido inicial. Sumado a ello, detalló que acudieron al congresista oficialista Juan Sheput para que intervenga a su favor."Nosotros hemos recurrido al congresista Juan Sheput para pedirle por favor, a través del ex congresista Santiago Gastañadui, que pueda interceder sobre esta visita al presidente de la República, porque se trata de una visita humanitaria", declaró.El abogado dijo que si bien aún no han recibido detalles por parte de las autoridades penitenciarias sobre dónde se realizará esta visita, esperan que el encuentro tenga lugar en la Diroes."No tenemos aún detalles, pero calculamos que esta visita se va a realizar en Diroes, porque este penal se adecúa mejor por su infraestructura". Agregó que posiblemente se realice entre las 8 a.m. y 4 p.m.Cabe indicar, sin embargo, que el INPE informó que el "Penal de Chorrillos autorizo el 20 de diciembre la visita mixta especial a solicitud de Nadine Heredia para el 25 de diciembre, en la que participarán sus menores hijos y familiares directos". Es decir, la disposición sería que Humala y los hijos vayan al centro de reclusión en donde se encuentra la ex primera dama.Por su parte, el abogado de Ollanta Humala , Alberto Otárola, también se mostró agradecido con el presidente Kuczynski por este "notable gesto"."En primer lugar es un gran gesto del señor presidente de la República que a nombre de la familia del presidente Humala agradecemos y que va a permitir un transitorio sosiego de una familia destrozada por otros poderes públicos para poder pasar unas cortas horas por Navidad", expresó.El Ministerio de Justicia también ha indicado que el permiso es para que la ex pareja presidencial esté con su hijo menor este 27 de diciembre, pues cumple 6 años.Notas relacionadas Pedido de indulto de Alberto Fujimori será tramitado Gobierno otorgó indulto humanitario a internos de penales Declaración de Marcelo Odebrecht llegó al Perú MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA:Jorge del Castillo rechazó que su colega Mauricio Mulder lo haya llamado "traidor": "Es una apreciación desaforada, desafortunada e infraterna" ► https://t.co/KV7Wd0LUvS pic.twitter.com/tJPCKA9wQ6— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi