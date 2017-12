/ Este sábado se disputó el clásico del fútbol español en el estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid Barcelona F.C. en el que el equipo azulgrana ganó con goles de Luis Suárez, Lionel Messi , y Aleix Vidal, dando a los catalanes un golpe de autoridad en la lucha por el título de LigaLos azulgranas significaron una pesadilla tanto para los jugadores merengues como para su hinchada. Sin embargo, los blancos no dieron su máximo esfuerzo para recuperarse de una dudosa campaña lograda en La Liga al quedar a 14 puntos del líder.VEA TAMBIÉN→ Expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout y ex jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol José María Marín son hallados culpables de corrupción por caso ‘Fifagate’La actitud del equipo culé fue dominante desde el primer minuto del segundo tiempo y dio resultados rápidos pues el primer gol llegó en el minuto 54 por parte del uruguayo Suárez tras una asistencia de Andrés Iniesta. El segundo fue en el minuto 62 logrado por el astro argentino Lionel Messi y el tercero lo logró Aleix Vidal a tan solo 7 minutos de cerrar el encuentro.Con este resultado, el Barcelona lidera la tabla de posiciones sobre el Atlético y el Real Madrid continúa en la cuarta posición. Messi superó el récord de Gerd Miller como goleador de todos los tiempos en las 5 mejores ligas de Europa con el mismo equipo.VEA TAMBIÉN→ Conozca cómo quedaron conformados los grupos para la Copa Libertadores 2018👏👏👏👏👏👏👏 FINAAAAAAAAAAAAAAAL! 🏁 Real Madrid vs Barça (0-3) ⚽ @luissuarez9 (54’) ⚽ @leomessi (64’) ⚽ Aleix Vidal (93’) 💪🔵🔴 #ForçaBarça!Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona) el Dic 23, 2017 at 5:56 PST#WeDidItAgain 💪💪💪 💙❤#ForçaBarça 💥 How did you celebrate our #ElClásico win? Post your videos and photos with #WeDidItAgain 💥 ¿Cómo has celebrado la victoria en #ElClasico? Envíanos tus fotos y vídeos con el hashtag #WeDidItAgain 💥 Com has celebrat la victòria a #ElClasico? Envia'ns les teves fotos y vídeos amb el hashtag #WeDidItAgain — #FC Barcelona #igersFCB #BarçaUna publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona) el Dic 23, 2017 at 6:44 PST Messi has now surpassed Gerd Miller’s record as the all-time goal scorer in Europe’s top 5 leagues with the same team! 💥 . # Messi #ElClasicoUna publicación compartida de LaLiga (@laliga) el Dic 23, 2017 at 5:26 PSTRedacción NTN24Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi