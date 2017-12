ESPAÑA: El Iberostar Tenerife no puede con un Fuenlabrada que no suelta la segunda plaza

/ El Montakit Fuenlabrada logró este sábado su décima victoria en trece jornadas de la Liga Endesa en un duelo de titanes contra un Iberostar Tenerife que hizo un gran partido, pero que fue derrotado por el conjunto liderado por el croata Marko Popovic (17 puntos), que se acerca a la Copa del Rey. El equipo dirigido por el argentino Néstor García lideró el encuentro de principio a fin, pero no pudo despegarse en el marcador hasta el tercer cuarto e incluso en el último el conjunto lagunero ensayó una reacción evitada por Popovic, el ala-pívot letón Rolands Smits (18 puntos y 5 rebotes hoy) y el base venezolano Gregory Vargas, que aportó 7 tantos en momentos clave y 5 capturas. Una gran batalla de baloncesto presentada por el Iberostar, que afrontó el duelo sin el escolta polaco Mateusz Ponitka, con un esguince en la rodilla derecha, pero sí con el argentino Nico Richotti, el mejor de su equipo (21 puntos y 4 asistencias) junto al pívot estadounidense Mike Tobey (24 puntos y 7 rebotes). Desde el inicio fue un duelo muy intenso, con defensas asfixiantes y errores al finalizar que hacían que el marcador se moviera muy despacio, hasta el punto que solo se vieron seis canastas en los primeros cinco minutos (4-2) y ninguno de los dos equipos superó el 30% de acierto en sus canastas este cuarto. En esa guerra de guerrillas, el Fuenlabrada lideraba el marcador, con un tremendo tapón del británico Gabe Olaseni a Rodrigo San Miguel que provocaba una antideportiva del estadounidense Tim Abromaitis para evitar el contraataque (10-4 min. 7), aunque el CB Canarias recortó la diferencia al 13-11 que cerró el primer parcial. El juego se hacía fluido en el segundo cuarto, con acciones rápidas y vistosas, como un alley-oop con pase de Ferrán Bassas para Mike Tobey, imparable para los locales y que igualaba el duelo (18-18, min. 12). Con Popovic sometido a defensas férreas, el Fuenla se agarró a las canastas del venezolano Super Ratón Vargas y las penetraciones del mexicano Paco Cruz para ir cimentando una ventaja que llegó a ser de ocho tantos, pero se quedó en cuatro al descanso gracias a un robo de Richotti que provocó un 2+1 (36-32). El regreso del vestuarios fue para los pívots: mientras Tobey socavaba la zona fuenlabreña, el Montakit encontraba al montenegrino Blagota Sekulic, bien conocido por los amarillos. Los triples de Richotti mantenían al Fuenla bien sujeto (47-42, min. 26). Pero el control canario de la diferencia se agotaba minutos después, tras un alley-oop frustrado del congoleño Cristian Eyenga, que fallaba su segundo tiro y en el rebote Smits recibía falta, anotaba el primero y en el rebote del segundo la falta era para Sekulic, que anotaba los dos suyos. Un rebote de Cruz y una canasta de Popovic ponía a los locales once puntos arriba (53-42) y ponía al Fernando Martín en ebullición para concluir el tercer periodo con un 56-46 que pese a la diferencia auguraba más batalla en el último parcial. Volvió a aparecer Tobey, pero el duelo era entre pequeños: Popovic versus Richotti. Si el croata encadenaba triple y canasta, el argentino respondía con un 2+1, al que seguía un triple de cada uno. La distancia llegaba a los 14 tantos con la aportación interior de Olaseni (69-55, min. 34). El Iberostar no había dicho su última palabra: subió su nivel defensivo y en el ataque encontró el triple del griego Kostas Vasileiadis, a Tobey por el interior, y de nuevo al griego para reducir la renta a seis puntos (71-65, min. 37). En el momento en el que parecía que la remontada canaria era un hecho, aparecieron los dos protagonistas del duelo, Super Ratón Vargas con una canasta y Popovic alargando la posesión hasta el límite para anotar un triple en el último momento y poner el 76-67 que casi significaba la victoria local. Los olés del público y otro triple de Rolands Smits cerraron un partido en el que el Fuenlabrada cosechó su décima victoria en la Liga Endesa. Alguno ya estará reservando los billetes para viajar a Gran Canaria del 15 al 18 de febrero: el escenario de la Copa del Rey que el Montakit tiene cada vez más cerca.Ficha técnica 79 - Montakit Fuenlabrada (13+23+20+23): Vargas (7), Popovic (17), Eyenga (5), Smits (18), Sekulic (8) -quinteto inicial-, Rupnik (5), Cruz (9), Olaseni (6) y O'Leary (4). 68 - Iberostar Tenerife (11+21+14+22): San Miguel (4), White (2), Beirán (5), Niang, Allen -quinteto inicial-, Richotti (21), Tobey (24), Abromaitis, Vasileiadis (6), Bassas (2) y Vázquez (4). Árbitros: Conde, Oyón y Mendoza. Sin eliminados. Incidencias: partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada (Madrid), ante 5.464 espectadores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi